Қазақстанда өмірін сақтандыратындар көбейген
Қазақстанда сақтандыру секторы соңғы үш жылда айтарлықтай өсім көрсетіп, активтер көлемі екі есеге жуық ұлғайды. Бұл туралы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Нұржан Тұрсынханов Kazakhstan Insurance forum аясында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, 2026 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша сақтандыру секторының көлемі 4,1 трлн теңгеге жеткен. Өсімнің негізгі көздері ретінде сақтандыру сыйлықақылары мен инвестициялық қызметтен түскен табыс аталды.
Соңғы үш жылда жиналған сақтандыру сыйлықақыларының көлемі де екі есеге өсіп, 1,8 трлн теңгені құраған. Бұл көрсеткіштің негізгі бөлігін өмірді сақтандыру сегменті қамтамасыз етіп отыр. Қазіргі таңда барлық сақтандыру сыйлықақыларының шамамен 80%-ы өмірді сақтандыруға тиесілі.
Қазақстандықтар өмірді көбірек сақтандыра бастаған
Агенттік мәліметінше, сақтандыру шарттарының саны 1,9 миллионға жетіп, 70%-дан астам өскен. Әсіресе өмірді сақтандыру және қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бағыттарында жоғары өсім байқалады.
Сонымен қатар азаматтарды қаржылық қорғауға бағытталған сақтандыру өнімдеріне сұраныс артып келеді.
Сақтандыру төлемдері 440 млрд теңгеге жетті
Соңғы үш жылда сақтандыру төлемдерінің көлемі де айтарлықтай көбейген. Бұл көрсеткіш 28%-ға өсіп, 440 млрд теңгені құрады.
Нұржан Тұрсынхановтың сөзінше, бұл нәтижелер сақтандыру нарығын дамытуға бағытталған жүйелі реформалардың жемісі. Ол соңғы жылдары сақтандыру саласында бірқатар өзгеріс енгізілгенін атап өтті. Оның ішінде:
- икемді шарттармен сақтандырудың 10 жаңа түрі іске қосылды;
- жинақтаушы сақтандыру өнімдерінің желісі кеңейді;
- азаматтарға шетелдік нарықтардағы қаржы құралдарына қол жеткізу мүмкіндігі берілді;
- сақтандыру арқылы зейнетақы жинақтарын басқару тетіктері дамытылды;
- мемлекет тарапынан субсидияланатын сақтандыру өнімдері пайда болды.
Нұржан Тұрсынхановтың сөзінше, бүгінде Қазақстан азаматтарының 80%-дан астамы сақтандыру шарттарына ие. Сонымен қатар сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесі барлық міндетті сақтандыру түрлерін қамтитын деңгейге дейін кеңейтілген.
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