Қазақстанда мүгедектігі бар адамдарға арналған арнайы вагондар қашан пайда болады
2030 жылға қарай әрбір құрамда кемінде бір арнайы вагон болады.
Бүгiн 2026, 10:30
Фото: ҚТЖ
Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев Үкімет отырысында мүгедектігі бар азаматтарға арналған көлік инфрақұрылымының жабдықталуы туралы айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, теміржол көлігінде құрамдардың шамамен 90%-ы көтергіш құрылғылармен және бейімделген купелермен жабдықталған.
2030 жылға қарай әрбір құрамда кемінде бір арнайы вагон болады. Вокзалдарды қайта жаңғырту жөніндегі ауқымды бағдарлама аясында қолжетімділікке қажетті элементтер қарастырылған: пандустар, лифтілер, көтергіш құрылғылар орнатылады, касса аймақтары мен санитарлық тораптар қайта жабдықталады. Сондай-ақ теміржол билеттеріне 50 пайыздық жеңілдік қарастырылған, арнайы купелерге онлайн рәсімдеу мүмкіндігі бар, – дейді Нұрлан Сауранбаев.
Ең оқылған:
- Әлемде: Ормуз бұғазындағы шиеленіс, супер-роботтар, ядролық қаруды талқылаған Анталия форумы
- Қазақстан күнтізбесінде жаңа мереке пайда болады
- АҚШ-тың Луизиана штатында жаппай атыс болып, 8 бала қаза тапты
- Қазақстанда отбасын не бұзады? Сарапшы ажырасудың негізгі себептерін атады
- АҚШ Ормуз бұғазын миналардан тазарту үшін дрондарды қолданбақ