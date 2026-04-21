Қазақстанда мүгедектігі бар адамдарға арналған арнайы вагондар қашан пайда болады 

2030 жылға қарай әрбір құрамда кемінде бір арнайы вагон болады.

Бүгiн 2026, 10:30
ҚТЖ Бүгiн 2026, 10:30
Фото: ҚТЖ

Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев Үкімет отырысында мүгедектігі бар азаматтарға арналған көлік инфрақұрылымының жабдықталуы туралы айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Оның айтуынша, теміржол көлігінде құрамдардың шамамен 90%-ы көтергіш құрылғылармен және бейімделген купелермен жабдықталған.

2030 жылға қарай әрбір құрамда кемінде бір арнайы вагон болады. Вокзалдарды қайта жаңғырту жөніндегі ауқымды бағдарлама аясында қолжетімділікке қажетті элементтер қарастырылған: пандустар, лифтілер, көтергіш құрылғылар орнатылады, касса аймақтары мен санитарлық тораптар қайта жабдықталады. Сондай-ақ теміржол билеттеріне 50 пайыздық жеңілдік қарастырылған, арнайы купелерге онлайн рәсімдеу мүмкіндігі бар, – дейді Нұрлан Сауранбаев.

 

