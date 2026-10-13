Қазақстанда мәслихат депутаттарын сайлау 29 қарашада өтетін болды
Қазақстанның Орталық сайлау комиссиясы барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлау күнін белгіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Сайлау 2026 жылғы 29 қарашада өтеді.
Еске салсақ, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы Конституциясы 88-бабының 5 тармағына сәйкес Премьер-министр Олжас Бектеновпен және Құрылтай төрағасы Айбек Дәдебаймен консультация өткізгеннен кейін «Барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы» Жарлыққа қол қойды.
Орталық сайлау комиссиясына барлық деңгейдегі мәслихаттар депутаттарының кезектен тыс сайлауын тағайындау, оның дайындығы мен өткізілуін ұйымдастыру жөніндегі іс-шараларды қабылдау тапсырылды.
Тағы оқи отырыңыз: Депутаттық корпусты жаңарту мәслихаттардың жұмысын күшейтеді – Қасым-Жомарт Тоқаев
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған:
- Тағы бір өңірдің азаматтарына 13 мың теңгеден төлем беріледі
- Жұмыссыздарға төлем енді қалай беріледі? Қазаннан бастап не өзгерді?
- 1,6 млрд теңгелік жоба жаңбырға шыдамады: Алматыдағы аялдамадан су ақты
- 15 күндік жасырын камера: Пара алған кеденшілер мен шекарашылар жаппай қамауға алынды
- Қар жауып, көктайғақ болады: Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді