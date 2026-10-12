Депутаттық корпусты жаңарту мәслихаттардың жұмысын күшейтеді – Қасым-Жомарт Тоқаев
Қазақстандағы барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттігіне қатысты мәселе талқыланды. Президент түпкілікті шешім қабылдағанда нені ескеретінін айтты.
Мемлекет басшысы Премьер-министрмен және Құрылтай төрағасымен барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату мәселесі бойынша консультация өткізді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев азаматтардың заңды мүдделерін қамтамасыз ету, жергілікті бюджеттерді бекіту және өңірлердің дамуын бақылау үшін мәслихаттардың толыққанды жұмысының маңызды екенін атап өтті.
Президент депутаттық корпусты жаңарту жергілікті өкілді органдардың қызметін едәуір күшейтетініне сенім білдірді.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 88-бабының 5-тармағына сәйкес жүргізілген консультациялар барысында Премьер-министр Олжас Бектенов пен Құрылтай Төрағасы Айбек Дәдебай қарастырылып отырған мәселеге қатысты өз ұсыныстарын жеткізді, - делінген Ақорда хабарламасында.
Кездесу қорытындысы бойынша Президент Конституцияның негізгі ережелеріне толық сәйкес және айтылған пікірлерді ескере отырып, түпкілікті шешім қабылдайтынын айтты.
Ең оқылған:
- Шымкенттегі Қайрат Нұртас концерті: Зардап шеккен 18 жастағы қыздың жағдайы белгілі болды
- Тұман және қатты жел: 15 облыста дауылды ескерту жарияланды
- Трамп Ресей дизеліне қатысты келісімнен кейін Зеленскийді сынға алды
- «Трамп мұхиты» болуы мүмкін: АҚШ президенті жаңа жоспарын айтты
- 11 қазанға арналған валюта бағамы жарияланды