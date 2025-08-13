Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстанда ет тапшылығы жоқ – АШМ

Бүгiн, 16:49
113
Бөлісу:
gov.kz
Фото: gov.kz

Қазақстанда ет өнімдеріне тапшылық жоқ, керісінше өңделген өнім экспорты артып келеді. Бұл туралы Үкіметте өткен брифингте Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Оның айтуынша, мемлекеттік саясаттың басты бағыты – ел ішіндегі етті мал шаруашылығын дамыту және қосылған құны жоғары өнім экспортын ұлғайту.

Экспорт көлемі жылдан-жылға артып келеді. Бұған дейін 60 мың тоннаға жету бойынша биік мақсаттар қойылған еді. Біз бұл көрсеткіштерді де асырып түсеміз деп ойлаймын, – деді вице-министр.

Азат Сұлтанов сонымен қатар мал өсірушілерге арналған жаңа қаржыландыру бағдарламасы туралы да айтып өтті. Бұл бағдарлама аясында азаматтар бордақылау алаңдарынан 5% мөлшерлемемен, субсидиясыз қаржы ала алады.

Қазір тұрғындардан малды тиімді бағамен сатып алуға мүмкіндік бар. Бұл ретте фермерлер жоғары пайызды несие үшін артық шығынға ұшырамайды, – деп түсіндірді ол.

Сұлтанов Қазақстанда етке де, мал басына қатысты да тапшылық жоқ екенін жеткізді.

Бұған дейін елімізде ет бағасы неге қымбаттап жатқанын жаздық.

Сондай-ақ бүгін Жұманғарин етпен айналысатын кәсіпорындарға 44 млрд теңге берілетінін айтты.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Ең төменгі жалақы – 85 мың теңге: 2026 жылы ол не себепті өспейді?
Келесі жаңалық
Трамп журналистерді Путинмен кездесуге кедергі келтіріп жатыр деп айыптады
Өзгелердің жаңалығы