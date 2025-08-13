Етпен айналысатын кәсіпорындарға 44 млрд теңге беріледі

Қазақстанда етті мал шаруашылығын дамыту жолға қойылып, жеңілдікпен несие беру іске қосылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы ҚР Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Үкіметте өтіп жатқан баспасөз мәслихатында мәлімдеді.
Айтуынша, етті мал шаруашылығын дамыту үшін 50 млрд теңге көлемінде 5% мөлшерлемемен айналым қаражатын жеңілдікпен несиелеу іске қосылды. Сондай-ақ өткен жылдан бастап қайта өңдеу кәсіпорындарының айналым қаражатын несиелеу жұмыс істейді. Жыл соңына дейін бұл мақсаттарға "таза" 5%-ға 44 млрд теңге бағытталады. Бұл ауыл шаруашылығы өнімінің қосылған құнын арттырады, - деп атап өтті ведомство басшысы.
Белгілі болғандай, аталған шаралардың барлығы АӨК-тегі жалпы қосылған құнның өсуі мен жылдың жоспарлы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін тұрақты алғышарттар қалыптастырады.
Президенттің "Әділ Қазақстан: Заң және тәртіп, экономикалық өсу, қоғамдық оптимизм" атты Жолдауы бойынша жалпыұлттық іс-шаралар жоспарын іске асыру шеңберінде тауарлық кредит тетігі енгізілуде-орта және ірі бизнес ауыл шаруашылығы жануарларын, техниканы, отырғызу материалын және басқа да ресурстарды шағын фермерлер мен аз қамтылған ауыл тұрғындарына кепілсіз береді. Қазірдің өзінде 8,2 мыңнан астам мал, 300-ден астам жылқы, 5,8 мың құс 400-ден астам отбасына берілді. Шағын несиелеу және лизинг ережелері бекітіліп, ауыл тұрғындарын оқыту бағдарламасы жұмыс істейді, - деді Серік Жұманғарин.
Еске салсақ, ҚР Премьер-министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Үкіметте өтіп жатқан баспасөз мәслихатында мәлімдегендей, Қазақстанда жарты жыл ішінде "Бәйтерек" қоры кәсіпкерлерге 3,5 трлн теңге көлемінде қолдау көрсетті.