Қазақстанда бүгін ауа райы күрт құбылады: бұршақ, дауылды жел, өрт қаупі бар

Қазақстанда 9 қыркүйекке дауылды ескерту жарияланды. Бірқатар өңірде найзағай, бұршақ, қатты жаңбыр, шаңды дауыл мен тұман күтіледі. Сондай-ақ жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің мәліметіне сәйкес, Батыс Қазақстан облысында түнде және таңертең солтүстік пен шығыста тұман болады. Оңтүстігі мен шығысында өрт қаупі жоғары, батысында – төтенше. Оралда түнде және таңертең тұман түседі.
Түркістан облысында таңертең және күндіз солтүстікте шаңды дауыл, солтүстік-батыстан соққан жел 15-20 м/с күшейеді. Өңірде, Шымкент пен Түркістанда төтенше өрт қаупі сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысында күндіз батыс пен солтүстікте қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Түнде найзағай, күндіз де найзағай болады. Түнде және таңертең солтүстік пен шығыста тұман түседі. Петропавлда найзағай мен бұршақ күтіледі.
Атырау облысында төтенше өрт қаупі сақталады, батысында – жоғары. Атырауда да өрт қаупі төтенше деңгейде.
Жамбыл облысында түнде таулы аймақтарда найзағай болады. Солтүстік-батыстан соққан жел кей жерлерде 15-20 м/с жетеді. Өңірде және Таразда төтенше өрт қаупі бар.
Павлодар облысында батысында, оңтүстігі мен шығысында найзағай күтіледі. Желдің жылдамдығы 15-20 м/с дейін жетеді.
Қостанай облысында күндіз батыс пен солтүстікте қатты жаңбыр, бұршақ, дауылды жел күтіледі. Түнде найзағай, таңертең және күндіз де найзағай болады. Солтүстік пен шығыста түнде және таңертең тұман түседі. Өңірдің оңтүстік-батысында төтенше өрт қаупі сақталады. Қостанайда күндіз найзағай болып, жел екпіні 15-20 м/с күшейеді.
Ақтөбе облысында батыс пен солтүстік-шығыста өрт қаупі жоғары, оңтүстік-батысы мен шығысында – төтенше.
Абай облысында найзағай күтіледі, күндіз шығыс пен оңтүстікте бұршақ пен дауыл болуы мүмкін. Жел 15-20 м/с, кейде 23-28 м/с дейін күшейеді. Семейде найзағай күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысында солтүстік, шығыс және оңтүстікте қатты жаңбыр, бұршақ, дауылды жел күтіледі. Өңірдің оңтүстігінде өрт қаупі жоғары. Өскеменде найзағай болады.
Ұлытау облысында түнде шығыста найзағай, солтүстікте түнде және таңертең тұман күтіледі. Оңтүстігі мен шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Қарағанды облысында түнде батыс, солтүстік пен шығыста, күндіз солтүстік пен шығыста найзағай күтіледі. Батысы мен солтүстігінде өрт қаупі жоғары, оңтүстігінде – төтенше.
Астанада түнде және таңертең тұман болады.
Маңғыстау облысында түнде және таңертең солтүстік-шығыста тұман күтіледі. Өңірде және Ақтауда төтенше өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысында шығыста, орталықта және таулы аудандарда найзағай күтіледі. Алакөл көлдерінің маңында желдің екпіні 25 м/с дейін күшейеді. 9-12 қыркүйекте өңірде төтенше өрт қаупі бар. Талдықорғанда найзағай, жел 15-20 м/с, төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақмола облысында күндіз батыс пен солтүстікте қатты жаңбыр, бұршақ, дауылды жел күтіледі. Түнде және күндіз найзағай болады. Оңтүстігі мен шығысында тұман түседі. Өңірдің көп бөлігінде өрт қаупі жоғары. Көкшетауда күндіз найзағай күтіледі.
Қызылорда облысында және Қызылорда қаласында төтенше өрт қаупі сақталады.
Алматы облысында оңтүстігі мен таулы аудандарда найзағай күтіледі. Желдің екпіні 15-20 м/с дейін жетеді. 9-11 қыркүйекте өңірде төтенше өрт қаупі бар. Алматыда түнде найзағай, Қонаевта жел күшейеді. Екі қалада да өрт қаупі төтенше деңгейде.