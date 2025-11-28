Қазақстанда бизнес өнім шығаруды 25%-ға арттырды

Ұлттық экономика вице-министрі Ерлан Сағынаев Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте 2025 жылдың алғашқы жартыжылдығындағы шағын және орта бизнес шығаратын өнім динамикасы туралы мәлімет берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Вице-министрдің айтуынша, 2025 жылдың алғашқы алты айында ШОБ субъектілері шығарған өнім көлемі 42,7 трлн теңгені құрады, бұл өткен жылдың сол кезеңімен салыстырғанда 25%-ға артық. 2024 жылдың алғашқы жартыжылдығында – 34,3 трлн теңге болған.
Ең көп шығарылған өнім мына өңірлерде тіркелді:
- Алматы облысы – 5%;
- Атырау облысы – 5,7%;
- Қарағанды облысы – 4,6%;
- Астана қаласы – 9,5%;
- Алматы қаласы – 20,9%;
- Шымкент қаласы – 4,7%.
Вице-министр атап өткендей, өнім шығарылымының өсуі бес негізгі салада байқалады:
- Сауда саласы – 12,6 трлн теңге (29,6%);
- Өнеркәсіп – 7,1 трлн теңге (16,7%), оның ішінде өңдеу өнеркәсібі – 5 трлн теңге (11,7%);
- Құрылыс саласы – 6,4 трлн теңге (15%);
- Транспорт және қоймалау қызметтері – 3 трлн теңге (7%);
- Ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы – 1,6 трлн теңге (3,8%).