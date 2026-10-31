Қазақстанда бір тәулікте үш орман өрті тіркелді

Тұрғындарға табиғат аясында өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтау ескертілді.

31 Қазан 2026, 07:49
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Экология және табиғи ресурстар министрлігі 31 Қазан 2026, 07:49
31 Қазан 2026, 07:49
159
Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

2026 жылғы 30 қазанда Қазақстанның мемлекеттік орман қоры аумағында үш өрт оқиғасы тіркелді. Бұл туралы тиісті мекеме хабарлады.

Өрттің бірі Солтүстік Қазақстан облысында, екіншісі Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде, үшіншісі Алакөл мемлекеттік табиғи қорығында болған.

Жерүсті бақылау кезінде мемлекеттік орман күзетінің қызметкерлері өрт ошақтарын анықтап, оларды сөндіруге мамандар мен арнайы техника жұмылдырылды.

Қазіргі уақытта Алакөл қорығындағы өртті сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Ал Солтүстік Қазақстан облысы мен Бурабай ұлттық паркінде шыққан өрттер толық сөндірілген.

Тұрғындарға табиғат аясында өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтау ескертілді.

Ең оқылған:

Наверх