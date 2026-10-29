Тоқаев Анкарада Түркі әлемі аллеясына ағаш екті
29 Қазан 2026, 22:25
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29 Қазан 2026, 22:2529 Қазан 2026, 22:25
186Фото: Ақорда
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