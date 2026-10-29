Тоқаев Анкарада Түркі әлемі аллеясына ағаш екті

29 Қазан 2026, 22:25
АВТОР
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Ақорда 29 Қазан 2026, 22:25
29 Қазан 2026, 22:25
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Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Түркі мемлекеттері ұйымының басшылары Түркі әлемі аллеясына ағаш екті.
 
Қасым-Жомарт Тоқаев ТМҰ-ға мүше елдер басшыларымен бірге Түркі әлемі аллеясына ағаш егу рәсіміне қатысты, - делінген хабарламада.

Айта кетейік, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияға ТМҰ саммитінің ашылу рәсіміне барды. 

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