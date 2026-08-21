Қазақстанда бір тәулікте үш орман өрті тіркелді

Өрт шыққан аумақтарға қажетті күштер мен техника жіберілді.

21 Тамыз 2026, 07:47
АВТОР
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Экология және табиғи ресурстар министрлігі 21 Тамыз 2026, 07:47
21 Тамыз 2026, 07:47
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Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

20 тамызда Қазақстан аумағында үш орман өрті тіркелді. Оның екеуі Шығыс Қазақстан облысында, тағы біреуі Катонқарағай аумағында анықталды.

Өрт ошақтары «Қазавиаорманқорғау» мамандарының әуеден бақылауы және мемлекеттік орман күзеті қызметкерлерінің жердегі кезекшілігі барысында дер кезінде анықталған.

Өрт шыққан аумақтарға қажетті күштер мен техника жіберілді. Тілсіз жауды сөндіруге орман шаруашылығы мамандары, «Қазавиаорманқорғау» қызметкерлері және арнайы техника жұмылдырылды.

Қазіргі уақытта өрттің таралуына жол бермеу, ошақтарды оқшаулау және толық сөндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Мамандар өрт қаупі жоғары кезеңде тұрғындарды табиғат аясында қауіпсіздік талаптарын сақтауға, от жаққанда абай болуға және сөндірілмеген отты қараусыз қалдырмауға шақырды.

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