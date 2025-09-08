Қазақстанда бір палаталы Парламент құрылады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда бір палаталы Парламент құруды тапсырды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Парламент палаталарының бірлескен отырысында мәлімдеді.
Айтуынша, бұл халықтың келісімімен ғана жүзеге асырылады.
Егер бір палаталы Парламент құру керек деген ортақ шешімге келсек, онда бір партиялы тізім бойынша ғана жасау керек деп санаймын. Бұл әлемде кең тараған тәсіл. Осылайша, Мәжілістің барлық құрамы өз ісімен айналысады. Сенат жаңа сайлау өткенге дейін алаңсыз жұмыс істейді, - деп атап өтті Президент.
Президент Сенатқа он жыл басшылық еткенін атап өтті.
Мен Сенатқа он жыл басшылық еттім. Бұл жұмысты қашанда зор мәртебе әрі үлкен жауапкершілік деп санадым. Сондықтан маған осы мінберден парламенттік реформа туралы айту оңай емес. Соған қарамастан мен дәл бүгін елімізде көп ұзамай бір палаталы Парламент құру туралы бастама көтергім келеді. Бірден айтайын, бұл – өте маңызды мәселе. Оны асығыс жүзеге асыруға болмайды. Бұл реформа азаматтық секторда, сарапшылар ортасында, сондай-ақ, әрине, қазіргі Парламентте жан-жақты талқылануы қажет. Реформаның мән-маңызы айрықша екенін ескерсек, оны талқылауға бір жыл уақыт керек деп ойлаймын, - деп атап өтті Қасым-Жомарт Тоқаев.
Айтуынша, 2027 жылы жалпыұлттық референдум өтуі мүмкін.
Содан кейін, яғни 2027 жылы жалпыұлттық референдум өткізуге болар еді. Содан соң Конституцияға тиісті өзгеріс енгізе аламыз. Мен мемлекеттің тағдырын айқындайтын барлық мәселе халықтың келісімімен ғана шешіледі деп бұған дейін бірнеше рет айттым. Егер бір палаталы Парламент құру қажет деген ортақ шешімге келсек, ондай Парламентті тек қана партиялық тізім бойынша сайлаған жөн деп санаймын, - деді Мемлекет басшысы.
Бұған дейін Мемлекет басшысы қоғамдық орындарда шу шығаратындар туралы айтты. Сөзінше, ол мәдениетті қоғамға жараспайтын қылық.