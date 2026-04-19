Перуде қауіпті жағдай: жер опырылып, үйлер қирап жатыр
Перуде болған жер көшкіні үйлерді қиратып, адамдарды баспанасыз қалдырды.
Бүгiн 2026, 07:37
Перудің солтүстігіндегі Амазония аймағында ірі жер көшкіні орын алды, оның салдарынан 170 отбасы эвакуацияланды. Адамдар жер бетінде ірі жарықтар пайда болып, тұрғын үйлер мен мектеп қирағаннан кейін үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
SWI swissinfo мәліметінше, оқиға Сан-Мартин өңіріндегі Эладио Тапуллима елді мекенінде болған.
Нақтылай айтқанда, тұрғындар спорт кешеніне орналастырылып, онда оларға тамақ пен қажетті көмек көрсетілуде.
Мамандардың деректеріне сәйкес, жер көшкініне қатты жауын-шашын мен осыған дейін өңірде болған магнитудасы 4,9 жер сілкінісі әсер етуі мүмкін. Геофизиктер тұрақсыз сазды топырақтың қозғалысы жалғасып жатқанын атап өтіп, бұл жаңа опырылулар қаупін сақтап отырғанын айтады.
Билік жағдайды бақылауды жалғастырып, апат аймағында топырақтың әрі қарай жылжуы мүмкін екенін ескертуде.
Ең оқылған:
- Қазақстан авиациялық қауіпсіздік бойынша әлемдегі үздік 20 елдің қатарына енді
- Тоқаев Анталия дипломатиялық форумының ашылу рәсіміне қатысты
- Түркияда мектепке шабуыл жасамақ болған жасөспірімдер ұсталды
- 2060 жылға дейін Қазақстанда кемінде үш атом электр станциясын салынады
- Қазақстанда заңсыз несиелер көбейді: Депутат банктерге қатысты дабыл қақты