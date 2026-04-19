АҚШ Иранға қарсы әскери-теңіз операциясын кеңейтуге дайындалып жатыр
Вашингтон Иранға қысымды күшейтпек.
АҚШ Иранмен байланысты кемелерді Таяу Шығыстан тыс халықаралық суларда басып алуды жоспарлап отыр, бұл коммерциялық кемелерге де қатысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ақпарат The Wall Street Journal газетінде жарияланған.
АҚШ Қарулы күштері алдағы күндері Иранмен байланысты мұнай танкерлеріне түсуге және халықаралық суларда коммерциялық кемелерді басып алуға дайындалып жатыр, деп хабарлайды америкалық ресми тұлғалар. Осылайша Вашингтон әскери-теңіз операциясын Таяу Шығыстан тыс аймақтарға шығарып отыр, – делінген мақалада.
Басылымның пікірінше, Ақ үй осылайша Иранға экономикалық қысымды күшейтіп, иран билігін Ормуз бұғазын ашуға және ядролық бағдарлама бойынша жеңілдіктер жасауға мәжбүрлемек.
Кеше ислам республикасы Ормуз бұғазы арқылы барлық коммерциялық кемелердің өтуіне 8 сәуірде жарияланған бітім мерзімі аяқталғанға дейін рұқсат берген. Бұл Ливанда атысты тоқтату туралы келісімге қол жеткізілгеннен кейін болған.
