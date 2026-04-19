Иранның Жоғарғы Көшбасшысы АҚШ пен Израильге қауіп төндірді
Иранның Жоғарғы Көшбасшысы Моджтаба Хаменеи Ислам Республикасы армиясына үндеу тастады. Оның хабарламасының мәтінін IRNA ақпараттық агенттігі жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ RBC-ге сілтеме жасай отырып.
Хаменеи елдің әскери-теңіз күштері АҚШ пен Израильге тағы бір жеңіліс әкелуге дайын екенін мәлімдеді.
Ұшқышсыз ұшақтар америкалық және сионистік зұлымдарды найзағай жылдамдығымен атқылағандай, оның батыл әскери-теңіз күштері жауларына жаңа жеңілістердің ащы дәмін таттыруға дайын, - делінген Иран Ислам Республикасының Армия күніне орай жолдауда.
Сонымен қатар, Иран көшбасшысы ұлттық қауіпсіздік пен армияның мүмкіндіктерін дамытуды жалғастыруға шақырды және бұл жоспарларды жүзеге асыру үшін қажетті қадамдарды жариялады.
Британдық Daily Express газеті Хаменеидің АҚШ пен Израильге тағы бір жеңіліс әкелу туралы мәлімдемесін қорқынышты деп тапты.
Иранның Жоғарғы Көшбасшысы Дональд Трамп пен американдық әскерилерді қатаң сөгістей отырып, сенсациялық жаңа үндеуінде қорқынышты қауіп төндірді, - деп хабарлады басылым.
Иран армиясы күні жыл сайын 18 сәуірде немесе Иран күнтізбесі бойынша 29-шы Фарвардинде атап өтіледі. Мемлекеттік мереке Ислам революциясының жеңісінен кейін белгіленді. Мереке Ислам революциясы күзетшілер корпусына (IRGC) емес, Иран армиясына қатысты.
18 сәуір, сенбі күні Иран америкалықтардың «блокада деп аталатын сылтаумен қарақшылық пен теңіз тонауына» жауап ретінде Ормуз бұғазын әскери бақылауға қайта оралды. Алдыңғы күні, 17 сәуірде, Сыртқы істер министрі Аббас Арагчи Ормуз бұғазының коммерциялық кеме қатынасы үшін толық ашылғанын жариялады.
Ең оқылған:
- Жалған "диагноз" бен "ақ билет": Заңды елемейтін "көмекшілер" де, шақырылушылар да жауапқа тартылады
- Жамбылдық жүргізушінің «қашу операциясы» сәтсіз аяқталды
- Қазақстан авиациялық қауіпсіздік бойынша әлемдегі үздік 20 елдің қатарына енді
- Тоқаев Анталия дипломатиялық форумының ашылу рәсіміне қатысты
- «Көгілдір фишкалар» өсіп жатыр, мұнай арзандауда: Ормуз бұғазының ашылуына нарық қалай әсер етті?