Қазақстан әлемдегі ең бақытты елдер рейтингінде 33-орынға көтерілді
Қазақстан бақыт индексінде айтарлықтай жоғарылады.
Қазақстан жаһандық бақыт индексі рейтингінде өз позициясын айтарлықтай жақсартып, World Happiness Report 2026 есебінде 33-орынды иеленді. Бұл елдің зерттеуге қатысқан бүкіл уақыт ішіндегі ең жоғары нәтижесі және бір жыл ішінде +10 сатыға көтерілуі болып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Есеп жыл сайын БҰҰ, Оксфорд университеті және Gallup аналитикалық компаниясының қатысуымен жарияланып, өмір сапасын бағалауға арналған ең ірі жаһандық зерттеулердің бірі саналады. 2026 жылы рейтингке 147 ел енген, ал бағалау тұрғындардың өз өміріне берген бағасына негізделген.
Айта кетерлігі, Қазақстан тізімде тек жоғарылап қана қоймай, Франция мен Сингапур сияқты дамыған бірқатар елдерді де артта қалдырған. Бұл өмірге қанағаттану деңгейі тек экономикаға ғана тікелей байланысты еместігін көрсетеді.
Есепке сәйкес, Қазақстандағы орташа өмірге қанағаттану деңгейі 6,633 баллға жетіп, өткен жылмен салыстырғанда өсім байқалған. Ел ТМД және Орталық Азия мемлекеттері арасында бақыт деңгейі бойынша көшбасшы болып отыр.
Зерттеушілер елдерді алты негізгі көрсеткіш бойынша бағалайды: табыс деңгейі, әлеуметтік қолдау, өмір сүру ұзақтығы, таңдау еркіндігі, жомарттық және жемқорлықты қабылдау деңгейі. Осы факторлардың жиынтығы халықтың жалпы әл-ауқат сезімін қалыптастырады.
Жаһандық рейтингте көш басында бұрынғысынша Финляндия тұр, ол бірнеше жылдан бері бірінші орынды сақтап келеді, ал Солтүстік Еуропа елдері дәстүрлі түрде үздік орындарды иеленеді.
Сарапшылар Қазақстанның жоғарылауын әлеуметтік ахуалдың жақсаруымен, қоғамдағы қолдау сезімінің күшеюімен және өмір сапасына қанағаттанудың артуымен байланыстырады. Бірден 10 орынға көтерілу – топ-40 елдер арасында ең айқын өсімдердің бірі.
Осылайша, Қазақстан жаһандық әл-ауқат картасындағы позициясын нығайтып, өмір сапасы жоғары елдер қатарына біртіндеп жақындап келеді.
