Қазақстанда биік таулы мұздақ көлдерінен 3,5 млн текше метр су сорылды
Тауларда 44 бақылау бекеті мен 11 авариялық-механикаландырылған бригада жұмыс істеді. Алдын алу жұмыстарына 100-ден астам маман тартылды.
Қазақстанда 2026 жылғы сел қаупі кезеңі аяқталуға жақын. ТЖМ-нің «Қазселденқорғау» ММ мамандары ықтимал жарылу қаупі бар мореналық көлдерден 3,5 млн текше метр су сорып, ең осал биік таулы су айдындарындағы су деңгейін төмендетті.
Тауларда 44 бақылау бекеті мен 11 авариялық-механикаландырылған бригада жұмыс істеді. Алдын алу жұмыстарына 100-ден астам маман тартылды.
Негізгі назар жарылу қаупі жоғары көлдерге аударылды. Ең қауіпті көлдердегі су деңгейін төмендету үшін шамамен 50 сифондық құбыр орнатылды. Мамандар су айдындарының тереңдігі мен көлемін зерттеп, табиғи су ағатын арналардың жағдайын тексерді және қажет болған жағдайда инженерлік жұмыстар жүргізді, – деп жазды ТЖМ баспасөз хабарламасында.
Маусым ішінде 1015 жерүсті және 19 әуеден бақылау жүргізілді. Қолжетімі қиын аудандарға мамандар мен қажетті құрал-жабдықтар авиация арқылы жеткізілді. Әуеден жүргізілген бақылау ауқымды аумақтарды қамтуға, мореналық-мұздық кешендердің жағдайын бағалауға және биік таулы көлдердегі өзгерістерді анықтауға мүмкіндік берді.
Алматы қаласында сел қаупі бар учаскелерді бақылауды 30-дан астам автоматты станция қамтамасыз етеді. Олар тәулік бойы көрсеткіштерді тіркеп, деректерді кезекші қызметтерге жібереді. Ең қауіпті учаскелерде бейнебақылау камералары мен гидрометеорологиялық датчиктер де қолданылады.
Биік таулы аймақтарда мамандар су деңгейін, көлдердің, мұздықтар мен беткейлердің жағдайын, сондай-ақ гидрометеорологиялық ахуалдың өзгерістерін бақылауда ұстады. Бұл деректер тәуекелдерді бағалау және қажетті шараларды анықтау үшін пайдаланылды.
Сел қаупі кезеңінде бақылаудағы мореналық көлдердің жарылуы және қауіпті сел ағындары тіркелген жоқ.
Температураның төмендеуі мен мұздықтардың белсенді еру кезеңінің аяқталуына байланысты маусымдық бақылау бекеттерінің жұмысы аяқталуда. Биік таулы аумақтарды бақылау белгіленген режимде жалғасады.
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