Қазақстанда бас кеңсесін ашқан Network School 2 млрд долларға бағаланды
Қазақстанда штаб-пәтері орналасқан Network School компаниясы 2 млрд долларға бағаланды. Жобаға әлемдік технологиялық алпауыттар инвестиция салмақ. Астанаға қандай өзгеріс әкелуі мүмкін?
Coinbase компаниясының бұрынғы техникалық директоры, Andreessen Horowitz компаниясының бұрынғы бас серіктесі әрі «Желілік мемлекет» бестселлерінің авторы, технологиялық кәсіпкер Баладжи Шринивасан негізін қалаған Network School жобаның бағасы 2 млрд долларды құрайтын инвестициялық кезең тартуда. Network School компаниясының бас кеңсесі Қазақстанда орналасқан. Инвестициялық кезең туралы 9 қазанда Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары, Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев қатысқан Network State Conference 2026 конференциясында жарияланды.
Биыл 21 шілдеде Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі мен Network School арасында компанияның штаб-пәтерін Астанаға көшіруді көздейтін меморандумға қол қойылды. Бұл қадам Қазақстанға жаңа жобаларды, капитал мен командаларды тарту, сондай-ақ жаһандық нарыққа мамандар даярлауға мүмкіндік жасау бағытында халықаралық технологиялық кәсіпкерлермен және инвесторлармен жүргізілген жұмыстың нәтижесі болды.
Инвестициялық кезеңге жетекшілік ететін компаниялардың бірі криптовалюта саласындағы жетекші Polychain Capital қоры болды. Қордың негізін қалаушы әрі бас директоры Олаф Карлсон-Видің хабарлауынша, раундқа Andreessen Horowitz венчурлық қоры, АҚШ-тағы ең ірі криптовалюта биржасы Coinbase және Баладжи Шринивасанның өзі де қатысады. Жобаның жарияланған бағасы 1 млрд доллардан асатын жеке компанияларға берілетін «unicorn» мәртебесіне сәйкес келеді.
Біз Andreessen Horowitz, Coinbase және Баладжидің өзімен бірге Network School жобасының инвестициялық кезеңіне жетекшілік етеміз. Бұл кезең аясында жобаның бағасы 2 млрд долларды құрайды, - деді Олаф Карлсон-Ви.
Network School компаниясының бас кеңсесінің Қазақстанда орналасуы еліміздің технологиялық кәсіпкерлікті дамыту орталығы ретіндегі әлеуетін арттырады. Network School «Кремний алқабынан тыс орналасқан Кремний алқабы» қағидаты бойынша жұмыс істейді. Жоба білім беруді, кәсіби қауымдастықты дамытуды, компаниялар құруды және жаһандық еңбек нарығында жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін біртұтас жүйеге біріктіреді.
Баладжи Шринивасан сөз сөйлеу барысында Network School қатысушыларының Астанадағы жаңа қалалық кампусқа көшетінін хабарлады. Кампус Alem.ai халықаралық жасанды интеллект орталығында орналасады. Алдағы жоспарларға елордада технологиялық хабты дамыту, венчурлық инвесторлар мен стартаптарды тарту, сондай-ақ Алатауда криптоқала жобасы бойынша ынтымақтастық орнату кіреді.
Қазақстанның рөлі қажетті рұқсаттар мен белгілі бір мағынада тиісті платформаны ұсыну болса, біздің міндетіміз капитал тарту, таланттарды жинау және жобаларды іске асыру. Осындай үйлесім өте жақсы нәтиже бере алады, - деп атап өтті Network School негізін қалаушы.
Шринивасан Астананың даму деңгейіне, қалалық ортаның сапасына және елорданың халықаралық технологиялық қауымдастықты тарту әлеуетіне жоғары баға берді.
Менің ойымша, бұл келесі Дубай, келесі Сингапур, - деп атап өтті ол.
Ынтымақтастықтың негізгі бағыттарының бірі білім беру және кадрлар даярлау болмақ. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігімен бірлесіп, Network School бастапқыда онлайн оқытуға бағытталған академиялық мекеме құруды жоспарлап отыр. Болашақта оны академиялық дәреже беру құқығы бар толыққанды университетке айналдыру көзделген.
Ұсынылып отырған білім беру моделі меңгерілген білім мен дағдыларға басымдық береді. Оқу бағдарламасын игеру қарқыны білім алушының нәтижелеріне байланысты болады, ал біліктілік деңгейі қатаң талаптар қойылатын офлайн емтихан арқылы расталады. Сонымен қатар үздіксіз білім алу және білім туралы құжаттардың түпнұсқалығын тексеру үшін блокчейн технологияларын пайдалану қарастырылған.
Шринивасанның айтуынша, Қазақстанның ұлттық компанияларымен бірлескен жұмыс мамандар даярлауды олардың кейін жұмысқа орналасуымен байланыстыруға мүмкіндік береді. Ол бұл тәсілді «емтихан тапсыр да, жұмысқа орналас» қағидаты ретінде сипаттады.
Халықаралық мамандарды тартумен қатар, қазақстандықтар үшін де жаңа мүмкіндіктер ашылады. Network School негізін қалаушы алдымен Қазақстанға мыңдаған, ал болашақта ондаған мың маман тарту жоспарын атап өтті.
Біз Қазақстанға алдымен мыңдаған, кейін ондаған мың талантты адамды әкелгіміз келеді. Сонымен қатар қазақстандықтардың жаһандық еңбек нарығында жұмысқа орналасуына көмектесеміз, - деді ол.
Шринивасан сондай-ақ әлемде технологиялық компаниялар мен олардың командаларының бір елден екіншісіне көшуінің жаңа толқыны басталып жатқанын атап өтті. Мұндай жағдайда Қазақстан бизнесті ұзақ мерзімді дамытуға қолайлы алаң іздейтін кәсіпкерлерді тартуға мүмкіндік алады.
Network School жобасының Қазақстанда дамуы елді Еуразиядағы жасанды интеллект хабына айналдыру міндетіне сай келеді. Бағасы 2 млрд доллар деп жарияланған халықаралық жобаның елде орналасуы капитал мен кәсіби құзыреттерді тартуға, білікті жұмыс орындарын ашуға және Қазақстаннан жаһандық нарыққа жұмыс істейтін компанияларды құруға жаңа мүмкіндіктер береді.
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