Қазақстанда азық-түлік бағасы қалай өзгеруде?
Қазақстанда бір апта ішінде бірқатар әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағасы төмендеді. Әсіресе картоп, пияз және қырыққабат арзандады.
Ұлттық статистика бюросының 9 қыркүйектегі мәліметі бойынша, картоп 6,9%-ға, пияз – 5,9%-ға, аққауданды қырыққабат – 5,1%-ға, сәбіз – 4,5%-ға арзандады.
Сондай-ақ алма – 0,8%-ға, нан – 0,4%-ға және ірімшік – 0,3%-ға шамалы төмендегені байқалды.
Бұл ретте бірінші сортты бидай ұны, рожки, сүт және сүзбе (творог) бағасы бір апта ішінде өзгерген жоқ.
Өнімдер қай жерде арзан?
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Картоптың ел бойынша орташа бағасы килограмына 217 теңгені құрады. Ең қолжетімді картоп Павлодарда – килограмы 152 теңге, сондай-ақ Қостанайда – 184 теңге болып тіркелді.
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Пияздың орташа бағасы килограмына 156 теңге болды. Ең төменгі баға да Павлодар қаласында байқалды – 123 теңге.
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Сәбіздің орташа құны килограмына 227 теңгені құрады, ал Павлодарда оны орта есеппен 146 теңгеден сатты.
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Қызанақ (помидор) ел бойынша орта есеппен килограмы 586 теңге тұрды, ал ең төменгі баға Таразда тіркелді – 347 теңге.
Ет өнімдерінің жағдайы
Қазақстан бойынша сүйекті сиыр етінің орташа бағасы килограмына 3 819 теңгені, тауық еті 1 747 теңгені құрады.
Әлеуметтік маңызы бар өнімдердің жалпы баға деңгейі бір апта ішінде Астана, Атырау, Жезқазған, Қызылорда, Өскемен, Семей және Түркістанда 0,1%-ға төмендеді. Алматы, Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай және Таразда бағалар өткен аптаның деңгейінде қалды.
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