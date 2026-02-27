Қазақстанда әрбір жетінші қызметкер жасанды интеллектіні пайдаланады
Кейбір елдер нейрожелілерді мемлекеттік басқаруға біріктіріп жатқанда, басқалары технологиялық прогрестің шетінде қалып қою қаупіне тап болды.
Microsoft 2025 жылдың соңына қарай планетаның еңбекке қабілетті халқы арасында жасанды интеллектінің таралуы туралы есепті жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі energyprom-ға сілтеме жасап.
2025 жылы әлем технологиялық дамудың маңызды психологиялық және экономикалық кедергісінен өтті. Генеративті жасанды интеллект (GenAI) энтузиастарға арналған жай ғана «ермек» болудан қалып, өнімділіктің негізгі құралына айналды. Дегенмен, бұл жыл «цифрлық алшақтық» мәселесін де айқындап берді: кейбір елдер нейрожелілерді мемлекеттік басқаруға біріктіріп жатқанда, басқалары технологиялық прогрестің шетінде қалып қою қаупіне тап болды.
Microsoft компаниясының жасанды интеллектінің таралуы туралы есебіне сәйкес, 2025 жылдың соңына қарай әлемдегі еңбекке қабілетті халық арасында генеративті ЖИ-ді қолдану деңгейі 16,3%-ға жетті.
Бұл дегеніміз жер шарындағы әрбір алтыншы қызметкер өз жұмысында нейрожелілерді (ChatGPT, DeepSeek және т.б.) белсенді пайдаланған.
Бұл көрсеткіш бойынша келесі елдер көш бастады:
-
БАӘ (64%) және Сингапур (60,9%) - бұл елдерде ЖИ ұлттық экожүйе деңгейінде енгізіліп, еңбекке қабілетті халықтың 60%-дан астамы нейрожелілерді қолданған.
Сондай-ақ, басқа да елдерде айтарлықтай жоғары көрсеткіштер тіркелді:
-
Норвегия — 46,6%
-
Ирландия — 44,6%
-
Франция — 44%
-
Испания — 41,8%
-
Жаңа Зеландия — 40,5%
-
Ұлыбритания — 38,9%
-
Нидерланды — 38,9%
-
Катар — 38,3%
Орталық Азия және Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) елдері арасында жасанды интеллектіні қолдану деңгейі бойынша өзіндік ішкі иерархия қалыптасқан. Мұнда Қазақстан өңірдегі өзге мемлекеттерден айтарлықтай алға шықты.
Салыстырмалы түрде қарасақ, 2025 жылдың екінші жартыжылдығында Қазақстанда еңбекке қабілетті халықтың 13,7%-ы ЖИ-ді пайдаланған.
Еліміз еңбекке қабілетті халық арасында ЖИ-ді пайдалану бойынша өз көршілерінен айтарлықтай озып тұр.
-
Беларусь — 8,4%
-
Қырғызстан — 8,2%
-
Ресей — 8%
Бұл елдерде еңбекке қабілетті халықтың тек 8%-дан сәл астамы ғана генеративті ЖИ-ді қолданады. Ал Армения, Өзбекстан, Тәжікстан және Түрікменстан аймақтағы ЖИ қолданысы ең төмен елдердің қатарына енді.
