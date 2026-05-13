  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Қазақстандықтар бала дүниеге келмей тұрып ДНҚ сараптамасынан өте алады

Қазақстандықтар бала дүниеге келмей тұрып ДНҚ сараптамасынан өте алады

Елде жаңа технология енгізіледі.

Бүгiн 2026, 15:31
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві Бүгiн 2026, 15:31
Бүгiн 2026, 15:31
59
Фото: ©BAQ.KZ архиві

Әділет министрлігі жүктілік кезінде баланың әкесі екенін анықтауға мүмкіндік беретін жабдық сатып алуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Сот сараптамалары орталығының директоры Бақытжан Байтілесов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Оның айтуынша, жаңа техника бұрын күрделі болған ДНҚ сараптамаларын жүргізуге мүмкіндік береді.

Сараптама саласындағы жаңа бағыттардың бірі – жүктіліктің жетінші айында ұрықтың әкесі екенін анықтау мүмкіндігі. Ол үшін арнайы жабдық сатып алу қажет, – деді ол.

Сонымен қатар жаңа құрылғылар жеке тұлғаны сәйкестендіруге де көмектеседі. Атап айтқанда, жол апаты немесе зорлық-зомбылық салдарынан қаза тапқан адамдардың сырт келбетін, көзінің және шашының түсін анықтауға мүмкіндік береді.

Байтілесов техникалық жабдықпен қатар кадр тапшылығы мәселесіне де тоқталды. Қазіргі таңда Қазақстанда сапалы филологиялық сараптама жүргізе алатын мамандар жетіспейді.

Еске салайық, бұған дейін Сот сараптамалары орталығының директоры Атыраудағы елді дүрліктірген қанды қылмысқа қатысты дерек айтқан болатын.

Ең оқылған:

Наверх