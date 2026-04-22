Қазақстанда 6 жаңа ақылы жол енгізіледі
Су тасқыны кезеңінде республикалық автожолдарда 5 су алу фактісі ғана тіркелген.
Елімізде 15 жол учаскесінде жарықтар мен ақауларды жою жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жайлы «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Дархан Иманашев ОКҚ алаңында өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазіргі таңда ел аумағында жалпы ұзындығы 4 900 шақырымға жететін 26 ақылы жол учаскесі бар. Ақылы жолдарда ақаулар анықталған жағдайда жол жүру ақысын уақытша тоқтату нормасы енгізілді.
Биыл қосымша жаңа 6 ақылы учаскені енгізу жоспарлануда, - дейді спикер.
Брифинг барысында Дархан Иманашев биылғы су тасқыны маусымын жол қызметі алдын ала дайындық жұмыстарының арқасында абыроймен алып шыққанын айтты.
2026 жылғы су тасқыны кезеңінде республикалық автожолдарда 5 су алу фактісі ғана тіркелді. Осыдан екі жыл бұрын 178 су алу фактісі тіркелген болатын. Су тасқынына қарсы іс-шараларға 1000 бірлік техника және 1900 қызметкер жұмылдырылды. Шамамен 15 мың суөткізгіш құбырлар тазартылып, 86 мың текше метр инертті материал әзірленді.
Тағы оқи отырыңыздар:
