Қазақстанда 24,3 млн тонна астық жиналды: рекордтық өнімге не әсер етті?
Биыл Қазақстанда 24,3 млн тонна астық бастырылды. Бұл – соңғы 15 жылдағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі. Алайда егін жинау науқаны шаруалар үшін оңай болған жоқ. Жекелеген астық егетін өңірлерде вегетациялық кезеңде жауын-шашын тапшылығы байқалды. Соған қарамастан, орташа өнімділік гектарына 15,6 центнерді құрады. Алайда шаруалар күрделі ауа райы жағдайларына тап болды. Соған қарамастан, мол өнім алуға мемлекеттік қолдау, заманауи агротехнологиялар мен шаруалардың еңбегі ықпал етті. Бұл туралы BAQ.KZ тілшісіне ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Егіншілік департаменті директорының міндетін атқарушы Жандәулет Жаңбырбаев айтты.
Қазақстан биылғы егін жинау науқанын жоғары көрсеткішпен аяқтады. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан, шаруалар 24,3 млн тонна астық жинады. Бұл нәтижеге қол жеткізуде мемлекеттік қолдау шаралары, заманауи агротехнологиялар және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің еңбегі маңызды рөл атқарды.
Жандәулет Жаңбырбаевтың айтуынша, биыл бірқатар астық егетін өңірде вегетациялық кезеңде ұзақ уақыт бойы жауын-шашын тапшылығы байқалған. Бұл ауыл шаруашылығы дақылдарының дамуына кері әсерін тигізген.
Соған қарамастан, еліміз бойынша орташа өнімділік гектарына 15,6 центнерді құрап, 24,3 млн тонна астық жиналды. Бұл – көпжылдық орташа деңгейден жоғары көрсеткіш.
Агротехнологиялардың үлесі қандай?
Мол өнім алуға ықпал еткен негізгі факторлардың бірі – ауыл шаруашылығы өндірісінің тиімділігін арттыру және заманауи агротехнологияларды қолдануды кеңейту. Министрлік бұл бағытты жұмыстың негізгі басымдықтарының бірі ретінде қарастырып отыр.
Мәселен, биыл егіс алқаптарына 2,2 млн тонна тыңайтқыш енгізілген. Бұл ғылыми негізделген норманың 66 пайызына тең. Тұқым сапасы да өнімділікке тікелей әсер ететін маңызды факторлардың бірі. Биыл элиталық тұқымдардың үлесі 12 пайызға жеткен. Жоспарлы көрсеткіш 11,6 пайыз болған, - деді ведомство өкілі.
Сондай-ақ спикер сапалы тұқым пайдалану егістіктердің қолайсыз ауа райына төзімділігін арттырып, астық сапасын жақсартуға мүмкіндік бергенін де атап өтті.
Ауыл шаруашылығы техникасы жаңарып келеді
Егін жинау науқанының нәтижесіне техника паркінің жаңаруы да әсер етті. Жеңілдетілген лизинг бағдарламасы арқылы шаруалар 11 мыңнан астам ауыл шаруашылығы техникасын сатып алған.
Осының нәтижесінде машина-трактор паркін жаңарту деңгейі 7 пайызға жетті. Жыл қорытындысы бойынша бұл көрсеткішті 8 пайызға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Бұдан бөлек, егін жинау жұмыстарын уақытылы жүргізу үшін өңірлерге 401,1 мың тонна дизель отыны бөлінген. Ал егін жинау кезеңіндегі жауын-шашынға байланысты астықты кептіруге қосымша 41,3 мың тонна дизель отыны қарастырылған, - деді Жандәулет Жаңбырбаев.
Мемлекеттік қолдау климаттық тәуекелдерді азайтуға мүмкіндік берді
Министрлік өкілінің айтуынша, уақтылы көрсетілген мемлекеттік қолдау мен агротехнологияларды қолдану деңгейінің артуы климаттық тәуекелдердің әсерін барынша азайтуға және сапалы өнім алуға жағдай жасаған.
Қазір саладағы негізгі міндет – әр гектардан алынатын өнімділікті арттыру, өндірістің өзіндік құнын төмендету және ауыл шаруашылығының климаттық өзгерістерге төзімділігін қамтамасыз ету, - деді ол.
Осы бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта да жалғасады.
Ең оқылған:
- Шымкенттен Түркияға 227 млн теңгенің алтынын алып кетпек болғандар іздестіріліп жатыр
- Денсаулық сақтау министрлігі дәрігер қабылдауына жазылуды жеңілдетуді тапсырды
- Үйің мен көлігің болса, жәрдемақы алмайсың ба? Экономист түсіндірді
- Үйде қай уақытқа дейін шулауға болады және тыныштықты бұзғандарға қандай айыппұл салынады?
- Өзін-өзі өртеп жіберді: Семейде ер адам қайтыс болды