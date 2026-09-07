Қазақстанда 2026 жылғы қаңтар-маусым айларында ЖІӨ 4,1%-ға өсті

2026 жылғы қаңтар-маусым айларындағы өндіріс әдісімен есептелген жалпы ішкі өнім

7 Қыркүйек 2026, 18:20
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 7 Қыркүйек 2026, 18:20
7 Қыркүйек 2026, 18:20
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы
2026 жылғы қаңтар-маусым айларында өндірілген жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) көлемі, жедел деректер бойынша, 70 948 693,3 млн теңгені құрады.
 
Айта кетейік, нақты мәнде ЖІӨ өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 4,1%-ға өсті.
 
Нақты мәнде ең жоғары өсім келесі салаларда байқалды:
 
Құрылыс – 15,2%, өңдеу өнеркәсібі – 9,8%, көлік және қоймалау – 7,1%, көтерме және бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу – 5,7%, ауыл, орман және балық шаруашылығы – 4,4%.

2026 жылғы қаңтар–маусым айларында ЖІӨ-дегі тауарлар өндірісінің және қызметтер өндірісінің үлесі тиісінше 36,4% және 55,4% құрады. ЖІӨ өндірісіндегі негізгі үлесті өнеркәсіп – 28,6% құрады.

ЖІӨ өсіміне ең жоғары үлесті өңдеу өнеркәсібі – 1,25 пт, көтерме және бөлшек сауда – 0,93 пт және құрылыс – 0,79 пт қосты.
 
Еске салайық, бұған дейін ЕҚДБ 2026 жылы Қазақстанның ЖІӨ-сі 4,7%-ға өседі деп болжады.

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