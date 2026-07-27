Қазақстанда 16 миллион тоннаға жуық мал азығы жиналды
Қазақстанда алдағы қысқы маусымға арналған мал азығын дайындау жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Ауыл шаруашылығы министрлігінің деректеріне сәйкес, шаруалар қазірдің өзінде 15,9 миллион тонна мал азығын жинап үлгерді, бұл – жоспарланған көлемнің айтарлықтай бөлігі.
Бүгінгі таңда 13,7 миллион тонна пішен, 1,2 миллион тонна пішендеме және 46,4 мың тонна сүрлем жиналды.
Мал азығын дайындау науқаны Ауыл шаруашылығы министрлігінің өңірлік әкімдіктермен бірлесіп бекіткен 2026–2027 жылғы қысқы маусымға дайындық жоспары аясында жүргізілуде. Маусым соңына дейін 25,7 миллион тонна пішен, 2,3 миллион тонна пішендеме, 2,8 миллион тонна сүрлем, 4,8 миллион тонна сабан және 5,7 миллион тонна құрама жем дайындау көзделіп отыр.
Мал азығы базасын нығайтудағы негізгі факторлардың бірі – мал азығы дақылдарына арналған жер көлемінің ұлғаюы болды. Биыл жалпы аудан 3,32 миллион гектардан асты, бұл өткен жылмен салыстырғанда 243 мың гектарға артық көрсеткіш. Сонымен қатар, егістік жерлердегі мал азығы дақылдарының үлесі 14%-ға дейін өсті, бұл мал шаруашылығы қожалықтарын қажетті азық қорымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Министрлік мал азығын дайындау науқанының барысы тұрақты бақылауда екенін атап өтті. Жедел жұмыс тобы жұмыс қарқынын, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің қажетті ресурстармен қамтамасыз етілуін, өңіраралық үйлестіруді және бекітілген жоспарлардың орындалуын үнемі бағалап отырады.
Барлық шаралардың уақытылы орындалуы қысқы кезеңде мал шаруашылығын мал азығымен үздіксіз қамтамасыз етуге және бүкіл маусымға жететіндей жеткілікті қор қалыптастыруға мүмкіндік береді деп күтілуде.
Бұған дейін хабарланғандай, Ауыл шаруашылығы министрлігінің өңірлік әкімдіктермен бірлесіп бекіткен жоспарына сәйкес, биылғы жылға арналған нысаналы көрсеткіштер мынадай көлемдегі мал азығын дайындауды көздейді: 25,7 миллион тонна пішен, 2,3 миллион тонна пішендеме, 2,8 миллион тонна сүрлем, 4,8 миллион тонна сабан және 5,7 миллион тонна құнарлы жем.
Мал азығы базасын нығайту мақсатында 2026 жылы мал азығы дақылдарына бөлінген алқап көлемі 3,32 миллион гектарға дейін ұлғайтылды. Бұл – алдыңғы жылмен салыстырғанда 243 мың гектарға артық көрсеткіш. Егістік жерлердегі мал азығы дақылдарының үлесі 14%-ға дейін өсті.
«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ тарапынан қосымша қолдау көрсетілуде; компания 1 қыркүйекке дейін мал және құс шаруашылығы кәсіпорындарына жемдік астықты бекітілген бағамен сатуда. Осы мақсатта 201,3 мың тонна астық қоры қалыптастырылды, оның 21,7 мың тоннасы қазірдің өзінде сатылып үлгерді.
Қосымша қолдау ретінде «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ 1 қыркүйекке дейін мал және құс шаруашылығы кәсіпорындарына жемдік астықты белгіленген тұрақты бағамен сатуды жүзеге асыруда. Осы мақсатта 201,3 мың тонна астық қоры қалыптастырылып, оның 21,7 мың тоннасы сатылып үлгерді.
Сондай-ақ елімізде 76 құрамажем зауыты мен шаруашылықтар жанындағы өндірістік цех жұмыс істейді. Олардың жалпы қуаттылығы жылына шамамен 4 миллион тонна құрама жемді құрайды.
Ең оқылған:
- Трамп Google-ға салынған айыппұлға байланысты ЕО-ны кедендік баж салығымен қорқытты
- Иран мен Оман Ормуз бұғазындағы кеме қатынасының қауіпсіздігін талқылады
- Трамп пен Зеленский келесі аптада Ақ үйде кездеседі
- Германияда жеңіл ұшақ тұрғын үйдің шатырына құлап, бір адам қаза тапты
- Нетаньяху АҚШ-қа сапары алдында әскери-саяси кабинет отырысын өткізеді