"Қазақстан" және "Еуразия" телеарналарының жаңа басшылары тағайындалды

Қазақстан Президентінің баспасөз хатшысы Руслан Желдібай "Қазақстан" теле-радиокорпорациясының және "Еуразия" бірінші арнасының ұжымдарына олардың жаңа басшыларын таныстырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
"Қазақстан" теле-радиокорпорациясының басқарма төрағасы лауазымына Ернұр Бурахан тағайындалды.
Ернұр Бурахан 1981 жылғы 16 маусымда Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Журналистика саласында 20 жылдан астам тәжірибесі бар. Әртүрлі жылдары ол «Qazaqstan» телеарнасының тілшісі және жүргізушісі, «Қазақстан» теле-радиокорпорациясының Ақтөбе облыстық филиалының директоры болып жұмыс істеді. Сондай-ақ «Қазақ радиолары» ЖШС-нің басшылығын атқарды. Бурахан тағайындалғанға дейін Шығыс Қазақстан облысының Ішкі саясат басқармасының жетекшісі болған.
Соңғы алты жыл бойы «Қазақстан» теле-радиокорпорациясын басқарған Ләззат Танысбай «Еуразия» бірінші арнасының бас директоры болып тағайындалды.
Ләззат Мұратқызы журналистика саласында 30 жылдан астам жұмыс істейді, «Astana TV» телеарнасын және «Нұр-Медиа» медиахолдингін басқарған. Оның басшылығымен «Қазақстан» теле-радиокорпорациясында «Abai TV» телеарнасы іске қосылған, тарихи сериалдар мен анимациялық фильмдер өндірісі белсенді дамыды.