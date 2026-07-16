Қазақстан құрамасы U19 Азия чемпионатын бес алтын медальмен аяқтады
Индонезияның Джакарта қаласында бокстан U19 және U23 жас санатындағы Азия чемпионаты өтіп жатыр.
16 Шілде 2026, 21:40
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