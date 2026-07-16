Астанада кәріз құдығынан табылған нәрестенің анасы ұсталды
29 жастағы күдікті ұсталып, сотқа дейінгі тергеу басталды.
16 Шілде 2026, 10:29
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