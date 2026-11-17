Қазақстан құрамасы Словакиямен тең түсіп, Ұлттар лигасын аяқтады
Қазақстан құрамасы алты матчта үш ұпай жинап, топта төртінші орын алды.
17 Қараша 2026, 07:19
БӨЛІСУ
17 Қараша 2026, 07:1917 Қараша 2026, 07:19
120Фото: Қазақстан футбол федерациясы
29-минутта Ислам Чесноков есеп ашты. 56-минутта словакиялық Роберт Боженик таразы басын теңестірді. 65-минутта Ян Вороговский Қазақстанды қайта алға шығарды. Алайда 90+5-минутта Адриан Капралик есепті теңестіріп кетті.
Осылайша Қазақстан құрамасы алты матчта үш ұпай жинап, топта төртінші орын алды. Ал Словакия бірінші орынды иеленіп, В дивизионына жолдама алды.
Ең оқылған:
- Индонезия президенті орман өртінің түтіні үшін Сингапур мен Малайзиядан кешірім сұрады
- Үшінші әйел, тыңшылық күдігі мен миллиардтар: Дженсен Хуанг дауы қалай өрбіп жатыр?
- «Менің де сұрағым бар»: Сүлейменова аттестаттауға қатысты сынға жауап берді
- Қазақстанда жүргізуші куәлігін алу жеңілдеді: Емтиханды енді шектеусіз тапсыруға болады
- Иран Бахрейндегі АҚШ әскери базасына дрондармен шабуыл жасады