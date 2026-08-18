Қазақстан құрамасы халықаралық география олимпиадасында екінші орын алды
Байқауға 50 елден 184 оқушы қатысты.
Қазақстан құрамасы Ыстамбұлда өткен IGeO 2026 халықаралық география олимпиадасында 2 алтын және 2 күміс медаль жеңіп алып, командалық есепте екінші орынға ие болды.
Қостанайдағы физика-математика бағытындағы NIS-тің 11-сынып оқушысы Андрей Енбахтов алтын медаль иеленіп, жеке есепте абсолютті чемпион атанды. Ол олимпиадада қатарынан екінші жыл алтын медаль жеңіп отыр.
Жетісу облысындағы Мұхтар Арын атындағы №24 мамандандырылған лицейдің 10-сынып оқушысы Бекбол Дарын да алтын медаль алып, жеке есепте 9-орынға тұрақтады.
Шығыс Қазақстан облысындағы «Білім-инновация» лицей-интернатының 11-сынып оқушылары Амир Дарынов пен Алан Козленко күміс медаль жеңіп алды. Осылайша, Қазақстан құрамасының төрт мүшесі де олимпиада жүлдегері атанды.
Халықаралық олимпиада 11-17 тамыз аралығында Ыстамбұлда өтті. Байқауға 50 елден 184 оқушы қатысты.
Қазақстан IGeO олимпиадасына 2012 жылдан бері қатысып келеді. Осы уақыт ішінде қазақстандық оқушылар 7 алтын, 6 күміс және 7 қола медаль жеңіп алған.
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