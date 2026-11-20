Қазақстан құрамасы дзюдодан кадеттер арасында Гран-при кезеңіне қатысады
Аталған халықаралық бәсекеде ел намысын он спортшы қорғайды.
20 Қараша 2026, 23:37
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20 Қараша 2026, 23:3720 Қараша 2026, 23:37
213Фото: olympic.kz
Дзюдодан Ташкентте (Өзбекстан) өтетін кадеттер арасындағы Гран-при кезеңіне қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі белгілі болды.
Аталған халықаралық бәсекеде ел намысын он спортшы қорғайды.
Ұлдар:
55 келіге дейін: Ернат Кеңесбек 60 келіге дейін: Расулхан Ғабит, Аслан Ерғалиев
66 келіге дейін: Ерік Үсенов
90 келіден жоғары: Ердәулет Жұмабай
Қыздар:
40 келіге дейін: Адия Жанахмет 57 келіге дейін: Аружан Сәрсенова, Інжу Жұмажан
63 келіге дейін: Әсия Сариева
70 келіден жоғары: Тоғжан Төлебай
Айта кетейік, Гран-при кезеңі 24-25 қараша аралығында өтеді.
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