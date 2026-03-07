Қазақстан құрамасы дзюдодан Австриядағы Гран-придің алғашқы күнінде бір қола медаль жеңіп алды
Ел намысын төрт дзюдошы қорғады.
Бүгiн 2026, 10:49
75Фото: ҰОК
Қазақстан құрамасы дзюдодан Австрияның Линц қаласында өтіп жатқан Гран-при турнирінің алғашқы жарыс күнін бір медальмен аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан құрамасының төрт дзюдошысы қола медаль үшін белдесті.
Алайда олардың тек біреуі ғана жүлдегерлер қатарына қосылды.
48 келіге дейінгі салмақта Әбиба Әбужақынова нидерландтық Амбер Герсьестен жеңіліп қалды.
Ерлер арасында 60 келіге дейінгі салмақта қазақстандық дзюдошылар арасында өткен белдесуде Шерзод Давлатов командаласы Аман Бақытжанды жеңді.
Ал Ғұсман Қырғызбаев қола медаль үшін өткен белдесуде испаниялық Адриан Чинарро Ниетодан жеңіліп қалды.
