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  • Қазақстан-Өзбекстан өткізу пункттері тәулік бойы жұмыс істейтін болады

Қазақстан-Өзбекстан өткізу пункттері тәулік бойы жұмыс істейтін болады

Өткізу пункттерінің мәртебесі өзгереді.

Бүгiн 2026, 16:58
АВТОР
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ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті Бүгiн 2026, 16:58
Бүгiн 2026, 16:58
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Фото: ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті

Мәжіліс Қазақстан мен Өзбекстан үкіметтері арасындағы мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттері туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттаманы ратификациялады.

Хаттамаға сәйкес, «Сырдария – Мәлік» және «Целинный – Оқ олтин» өткізу пункттерінің мәртебесі өзгереді. Олар екіжақты санаттан халықаралық санатқа ауыстырылады.

Сондай-ақ олардың жұмыс режимі де өзгереді. Бұрын тек күндізгі уақытта жұмыс істесе, енді тәулік бойы жұмыс істейтін болады.

Ратификацияланған өзгерістер шекаралық пункттердің өткізу қабілетін арттыруға және Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы транзиттік-көліктік әлеуетті дамытуға бағытталғаны аталып өтті.

 

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