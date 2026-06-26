Қазақстан-Өзбекстан өткізу пункттері тәулік бойы жұмыс істейтін болады
Өткізу пункттерінің мәртебесі өзгереді.
Бүгiн 2026, 16:58
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Бүгiн 2026, 16:58Бүгiн 2026, 16:58
81Фото: ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті
Мәжіліс Қазақстан мен Өзбекстан үкіметтері арасындағы мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттері туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттаманы ратификациялады.
Хаттамаға сәйкес, «Сырдария – Мәлік» және «Целинный – Оқ олтин» өткізу пункттерінің мәртебесі өзгереді. Олар екіжақты санаттан халықаралық санатқа ауыстырылады.
Сондай-ақ олардың жұмыс режимі де өзгереді. Бұрын тек күндізгі уақытта жұмыс істесе, енді тәулік бойы жұмыс істейтін болады.
Ратификацияланған өзгерістер шекаралық пункттердің өткізу қабілетін арттыруға және Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы транзиттік-көліктік әлеуетті дамытуға бағытталғаны аталып өтті.