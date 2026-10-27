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  • Қазақстан Орталық және Оңтүстік Азия елдері арасында «Білім беру» көрсеткіші бойынша бірінші орынға ие болды

Қазақстан Орталық және Оңтүстік Азия елдері арасында «Білім беру» көрсеткіші бойынша бірінші орынға ие болды

Халықаралық менеджментті дамыту институтының (IMD) Әлемдік бәсекеге қабілеттілік рейтингінде де оң динамика байқалды.

27 Қазан 2026, 23:42
АВТОР
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Оқу-ағарту министрлігі 27 Қазан 2026, 23:42
27 Қазан 2026, 23:42
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Фото: Оқу-ағарту министрлігі

 

 

Оқу-ағарту министрлігі Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен Қазақстанда білім сапасы мен қолжетімділігін арттыруға, заманауи мектеп инфрақұрылымын дамытуға және педагогтердің әлеуетін нығайтуға бағытталған ауқымды реформалар жүйелі түрде жүзеге асырылып жатқанын мәлімдеді. Бұл бағыттар адами капиталды дамыту жөніндегі мемлекеттік саясаттың маңызды бөлігі болып саналады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2025 жылғы Жаһандық инновациялар индексінің (Global Innovation Index) нәтижесі бойынша Қазақстан Орталық және Оңтүстік Азия елдері арасында «Білім беру» көрсеткіші бойынша бірінші орынға ие болды. Әлемдік рейтингте еліміз 68-орынға шықты.

Халықаралық менеджментті дамыту институтының (IMD) Әлемдік бәсекеге қабілеттілік рейтингінде де оң динамика байқалды. «Білім беру» көрсеткіші бойынша Қазақстан 69 елдің арасында 2021 жылғы 45-орыннан 2025 жылы 38-орынға көтеріліп, соңғы бес жылдағы ең жоғары нәтижеге қол жеткізді.

Тағы бір маңызды жетістік – Қазақстанның орта білім беру жүйесіндегі оқушылар мен педагогтер санының арақатынасы бойынша 69 елдің арасында екінші орын алуы. IMD-ның Әлемдік таланттар рейтингінің мәліметіне сәйкес, елімізде бір педагогке 8,34 оқушыдан келеді.

Мемлекеттік саясат аясында білім беру инфрақұрылымын дамыту жұмыстары жалғасуда. Мемлекет басшысының бастамасымен жүзеге асырылған «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында 460 мың оқушы орнына арналған 217 заманауи мектеп салынды. Сонымен қатар педагогтерді қолдау шаралары жетілдіріліп, білім сапасын арттыруға қажетті жағдайлар жасалуда.

Халықаралық рейтингтердің көрсеткіштері Қазақстанның білім беру саласындағы орнын айқындап, адами капиталды нығайтудағы білім беру жүйесін жүйелі дамытудың маңызын көрсетеді.

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