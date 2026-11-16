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Қазақстан оқушылары өмірге қанағаттану деңгейі бойынша 83 елдің арасында бірінші орын алды

16 Қараша 2026, 11:13
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов 16 Қараша 2026, 11:13
16 Қараша 2026, 11:13
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Қазақстандағы 15 жастағы оқушылардың өмірге қанағаттану деңгейі 10 балдың ішінде орта есеппен 8,63 балды құрады. Осы көрсеткіш бойынша еліміз PISA-2025 халықаралық зерттеуіне қатысқан 83 елдің арасында бірінші орынға ие болды. Бұл туралы Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова Құрылтайдағы Үкімет сағатында айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Министрдің айтуынша, Қазақстандағы буллинг деңгейі де Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше елдермен салыстырғанда төмен. Елімізде бұл көрсеткіш 9 пайыз болса, ЭЫДҰ елдерінде 20 пайызды құраған.

Сонымен қатар мектептердегі психологиялық қызметті жаңғырту жұмыстары басталды. Балалардың мазасыздық, күйзеліс, зорлық-зомбылық, буллинг, депрессия және суицидтік ниет белгілерін ерте анықтауға арналған үш деңгейлі бірыңғай диагностика жүйесі қалыптастырылды. Жүйе педагог-психологтер қолданатын 7 бастапқы, 6 тереңдетілген және 7 проективтік әдістемені қамтиды. Бекітілген әдістемелер бірыңғай цифрлық платформаға біріктірілген, - деп айтты Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова.

Бұдан бөлек, педагог-психологтерге 5-8 сыныптарда «Жеке қауіпсіздік» курсын өткізу үшін аптасына 0,25 сағат, ал 9-11 сыныптар үшін 0,5 сағат оқу жүктемесі бөлінді.

Алайда мектептердегі психологиялық қолдау инфрақұрылымын жетілдіру қажеттілігі әлі де бар. Қазіргі уақытта білім беру ұйымдарының тек 41 пайызында ғана педагог-психологтерге арналған жабдықталған жеке кабинеттер қарастырылған.

Бұған дейін хабарлағанымыздай, Қазақстан оқушылары халықаралық олимпиадаларда 1 067 медаль жеңіп алды.

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