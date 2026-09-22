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  • Қазақстан ММА-дан Азия ойындарында бір күнде екінші алтынды жеңіп алды

Қазақстан ММА-дан Азия ойындарында бір күнде екінші алтынды жеңіп алды

ММА алғаш рет Азия ойындарының бағдарламасына енді. Қазақстандық спортшы 71 келіге дейінгі салмақта топ жарып, тарихи жеңіске жетті.

22 Қыркүйек 2026, 14:48
АВТОР
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@DRSQazaqstan 22 Қыркүйек 2026, 14:48
22 Қыркүйек 2026, 14:48
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Фото: @DRSQazaqstan

22 жастағы Қадырбек Шынбаев Жапонияның Айти-Нагоя қалаларында өтіп жатқан XX жазғы Азия ойындарының алтын медалін жеңіп алды.

Қазақстан ұлттық құрамасының өкілі аралас жекпе-жектен (ММА) modern дисциплинасында 71 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде топ жарды.

ММА биыл Азия ойындарының бағдарламасына алғаш рет енгізілді. Қадырбек Шынбаев осы спорт түрінен Азия ойындарының алтынын жеңіп алған екінші қазақстандық атанды.

Айта кетейік, Қадырбек Шынбаев бұған дейін де халықаралық аренада жоғары нәтижелер көрсеткен. 2026 жылдың қаңтарында ол ересектер арасында ММА-дан Азия чемпионы атанды. Құрлық біріншілігінде қазақстандық спортшы Моңғолия, Қытай, Қырғызстан және Тәжікстан өкілдерін жеңді.

Осылайша, 22 жастағы спортшы бір жылдың ішінде құрлықтық деңгейдегі екі ірі додада жеңіске жетіп, Азия чемпионы және Азия ойындарының жеңімпазы атанды.

Еске салсақ, бүгін дәстүрлі аралас жекпе-жектен Қазақстан құрамасының өкілі Еркінғали Бүркіталин Аичи мен Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында жеңіске жетіп, алтын медаль жеңіп алған еді.

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