Қазақстан мен Түркия арасындағы тауар айналымы 9%-ға өсті
2005 жылдан бері еліміздің экономикасына 6 млрд доллардан астам түрік инвестициясы тартылса, былтырдың өзінде бұл көрсеткіш 390 млн долларға жуықтады.
Қазақстан мен Түркия арасындағы сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастық тұрақты өсім көрсетіп отыр. Бұл туралы Үкімет үйінде Түркия вице-президенті Жевдет Йылмазбен өткен комиссия отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Үкімет үйінде Қазақстан–Түркия Сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі комиссияның 14-отырысы өтті. Кездесу барысында екі ел арасындағы экономикалық байланыстардың қазіргі ахуалы мен болашағы талқыланды.
Сауда-экономикалық және инвестициялық өзара әрекеттесуіміз жылдан-жылға нығайып келеді. Түркия – Қазақстанның жетекші сауда серіктестерінің бірі. Біздің ақпаратқа сәйкес, 2025 жылдың қорытындысы бойынша екіжақты тауар айналымы 9 пайызға өсті. Экспорт көлемі 17 пайыздан астам өсіп, 3,9 млрд долларға жетті. Біз түрік тарапымен бірлесіп, отандық экспортты әртараптандыруға, оны шикізаттан қосылған құны жоғары өнімге ауыстыруға ниеттіміз. Сонымен қатар Мемлекет басшыларымыз тауар айналымын ұлғайту міндетін қойғанын атап өткен жөн. Біздің бұл мақсатқа жету үшін барлық мүмкіндіктеріміз бар және қажетті күш-жігерді салуға дайынбыз, – деді Олжас Бектенов.
Үкімет басшысы екі елдің инвестициялық ынтымақтастығы екіжақты қатынастардың негізгі драйверлерінің бірі екенін атап өтті.
2005 жылдан бері еліміздің экономикасына 6 млрд доллардан астам түрік инвестициясы тартылса, былтырдың өзінде бұл көрсеткіш 390 млн долларға жуықтады. Қазіргі уақытта Қазақстанда түрік капиталының қатысуымен 5 мыңнан астам кәсіпорын табысты жұмыс істеп жатыр. Бүгінге дейін жалпы сомасы 4 млрд долларды құрайтын 98 инвестициялық жоба жүзеге асырылып, құны 3,9 млрд доллар болатын 50 жоба іске асырылу үстінде. Қазақстан бірлескен жобаларды іске асыру үшін индустриялық алаңдар мен мемлекеттік қолдау құралдарын ұсынуға дайын, – дейді Олжас Бектенов.
