Қазақстан мен Қырғызстан Ыстықкөлдегі нысандардың мәртебесін реттейді
Сенат Қырғыз Республикасының Ыстықкөл облысындағы жер учаскелерін жалға беру туралы шарт пен меншік құқықтарын реттеу жөніндегі келісімді ратификациялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Құжат "2006 жылғы 4 шiлдедегі Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қырғыз Республикасының Үкiметi арасындағы Қырғыз Республикасы Ыстықкөл облысының аумағында орналасқан курорттық-рекреациялық шаруашылық объектiлерiне Қазақстан Республикасының меншiк құқықтарын реттеу туралы келiсiмді және 2006 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қырғыз Республикасының Үкiметi арасындағы Қырғыз Республикасы Ыстықкөл облысының аумағында орналасқан курорттық-рекреациялық шаруашылық объектiлерiне Қазақстан Республикасының меншiк құқықтарын реттеу туралы келiсiмге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы" заң деп аталады.
Құжаттар Қырғыз Республикасы аумағындағы қазақстандық курорттық-рекреациялық нысандардың жұмыс істеуіне бірыңғай құқықтық негіз қалыптастырады.
Келісімде курорттық-рекреациялық шаруашылықтардың төрт объектісіне: «Қазақстан» санаторийіне, «Самал» демалыс үйіне, «Университет» спорт-сауықтыру лагеріне және «Олимп» спорт-сауықтыру орталығына Қазақстан Республикасының меншік құқығы белгіленеді. Құжат Қазақстан тарапының объектілерді (базаны қоспағанда) жаңғырту жөніндегі міндеттемелерін 2029 жылдың соңына дейін жыл бойы жұмыс режимі бар 3 және 4 жұлдызды қонақүйлер деңгейіне дейін ұзартады. Сондай-ақ объектілерді салу кезеңінде де, пайдалану кезінде де жұмыс күшінің кемінде 80%-ын Қырғыз Республикасының азаматтары қатарынан тарту жөніндегі талап белгіленеді, - деп түсіндірді сенатор Сұлтанбек Мәкежанов.
Негізгі ережелер:
Қазақстанға төрт нысанға меншік құқығы бекітіледі: бір шипажай, екі демалыс үйі және спорттық-сауықтыру базасы;
нысандарды (базадан басқа) 3–4 жұлдызды қонақүй деңгейіне дейін жаңғырту жөніндегі міндеттемелердің мерзімі ұзартылады;
жер учаскелері 49 жыл мерзімге жалға беріледі;
Қырғыз тарапы нысандарды алып қоюға бағытталған шаралар қабылданбайтынына кепілдік береді, олар тек мақсатты түрде пайдаланылады.
