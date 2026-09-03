Қазақстан мен Лаос үкіметі арасында бірқатар құжатқа қол қойылды
Бұл туралы ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.
Мемлекет басшыларының қатысуымен мынадай үкіметаралық құжаттарға қол қойылды:
1. Қазақстан Республикасы мен Лаос Халық Демократиялық Республикасы cыртқы істер министрліктері арасында саяси консультациялар туралы өзара түсіністік жөніндегі меморандум;
2. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы мен Лаос Халық Демократиялық Республикасы Жоғарғы халық прокуратурасы арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум;
3. Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі мен Лаос Халық Демократиялық Республикасы Ғылым және технологиялар министрлігі арасындағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және электрондық мемлекеттік қызметтер саласындағы ынтымақтастық туралы өзара түсіністік жөніндегі меморандум;
4. Астана мен Вьентьян қалалары арасында бауырластық байланыстар орнату туралы меморандум.
Ең оқылған:
- «80 мың теңге ұсынып, үндемеуімді сұрады»: Пойызда қызға орынсыз әрекет жасаған ер адам ұсталды
- +33°C-қа дейін жылынады: Қазақстанға жазғы жаймашуақ күндер қайта оралады
- Президент Сыртқы істер министрін тағайындады
- Ұйықтауға жатқанда, таңертең далада оянып қаламыз ба деп алаңдаймыз – елорда тұрғыны
- «Міндетін мінсіз атқарды» – Пан Ги Мун Қасым-Жомарт Тоқаевтың БҰҰ-дағы қызметін жоғары бағалады