Қазақстан мен Лаос үкіметі арасында бірқатар құжатқа қол қойылды

3 Қыркүйек 2026, 16:39
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорда 3 Қыркүйек 2026, 16:39
3 Қыркүйек 2026, 16:39
42
Фото: Ақорда

Бұл туралы ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

Мемлекет басшыларының қатысуымен мынадай үкіметаралық құжаттарға қол қойылды:

1. Қазақстан Республикасы мен Лаос Халық Демократиялық Республикасы cыртқы істер министрліктері арасында саяси консультациялар туралы өзара түсіністік жөніндегі меморандум;

2. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы мен Лаос Халық Демократиялық Республикасы Жоғарғы халық прокуратурасы арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум;

3. Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі мен Лаос Халық Демократиялық Республикасы Ғылым және технологиялар министрлігі арасындағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және электрондық мемлекеттік қызметтер саласындағы ынтымақтастық туралы өзара түсіністік жөніндегі меморандум;

4. Астана мен Вьентьян қалалары арасында бауырластық байланыстар орнату туралы меморандум.

Ең оқылған:

Наверх