Сонымен қатар 2025 жылғы қазанда Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиевтің Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапары кезінде қол жеткізілген келісімдер негізінде 2026–2028 жылдарға арналған мәдени ынтымақтастық бағдарламасын әзірлеу барысы пысықталды.
Қазақстан мен Әзербайжан мәдениет саласындағы байланысты нығайтпақ
Кездесу барысында екі мемлекет арасындағы мәдени-гуманитарлық байланысты кеңейту, музей саласы, БАҚ және креативті индустрия бағыттарындағы әріптестікті дамыту мәселелері қаралды.
20 Қараша 2026, 21:55
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20 Қараша 2026, 21:5520 Қараша 2026, 21:55
209Фото: gov/kz
Қазақстанның Мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев Әзербайжанның Қазақстандағы елшісі Алимирзамин Аскеровпен келіссөз жүргізді.
Кездесу барысында екі мемлекет арасындағы мәдени-гуманитарлық байланысты кеңейту, музей саласы, БАҚ және креативті индустрия бағыттарындағы әріптестікті дамыту мәселелері қаралды.
Министр елшіні жаңа қызметке тағайындалуымен құттықтап, Қазақстан мен Әзербайжанның тарихи тамыры ортақ, бауырлас елдер екенін атап өтті. Оның айтуынша, қалыптасқан мәдени және тарихи байланыстар екіжақты қарым-қатынасты нығайтуға негіз болады.Тараптар алдағы уақытта бірлескен мәдени жобаларды жүзеге асыруға басымдық бермек. Атап айтқанда, екі елде мәдениет күндерін ұйымдастыру, музейлер арасында байланыс орнату, көрмелер өткізу және креативті индустрия саласында тәжірибе алмасу мәселелері талқыланды.
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