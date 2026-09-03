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  • Қазақстан Көшпенділер ойындарында қол күресінен 7 алтын медаль жеңіп алды

Қазақстан Көшпенділер ойындарында қол күресінен 7 алтын медаль жеңіп алды

Көшпенділер ойыны Қырғызстанда өтіп жатыр

3 Қыркүйек 2026, 21:55
АВТОР
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worldnomadgames.org/sport/arm-wrestling/ 3 Қыркүйек 2026, 21:55
3 Қыркүйек 2026, 21:55
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Фото: worldnomadgames.org/sport/arm-wrestling/
Қырғызстанда өтіп жатқан Көшпенділер ойындарында Қазақстан құрамасы армрестлингтен 7 алтын медаль иеленді.

65 келі салмақта Ұлжан Оралбай сол және оң қол сайыстарында күміс жүлдеге ие болды.

+65 келі салмақта Мелена Сыдықжанова екі қол сайысында да жеңіске жетіп, екі алтын медаль алды.

70 келіде Бақыт Ақжігітов сол қол сайысында күміс, оң қол сайысында қола жүлде иеленді.

80 келі салмақта Данил Устинов сол қол сайысында алтын, оң қол сайысында күміс медаль жеңіп алды.

90 келіде Нұрдәулет Айдархан екі қол сайысында да қарсыластарынан басым түсіп, екі дүркін чемпион атанды.

+90 келі салмақта Медет Құттымұратов та сол және оң қол сайыстарында алтын медаль иеленді.

Осылайша, Қазақстан армрестлингшілері жарысты 7 алтын, 3 күміс және 1 қола медальмен қорытындылады.

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