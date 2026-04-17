Қазақстан Конституциясы Брайль қарпінде және аудио форматта ұсынылды
Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл бастама маңызды мемлекеттік құжаттарды барлық азамат үшін қолжетімді етуге бағытталған.
Кеше 2026, 23:55
БӨЛІСУ
99
Ұлттық кітап күні аясында ұйымдастырылған кітап апталығы барысында зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханада Қазақстан Республикасы Конституциясының жаңа басылымының таныстырылымы өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Басылым қазақ және орыс тілдерінде Брайль қарпінде, сондай-ақ аудионұсқада әзірленген. Іс-шара кезінде кітапхана қызметкерлері бедерлі-нүктелі қаріппен кітап дайындау үдерісін таныстырып, оның кезеңдерін көрсетті.
Айта кетейік, Конституция елдің тәуелсіздігін нығайтуға, саяси жүйені жаңғыртуға және қоғам дамуының жаңа үлгісін қалыптастыруға негіз болатын басты құжат саналады.
Ең оқылған:
- "Лауазымды тұлғаларға пара беремін" деп алдап, 31 млн теңгені жымқырған адвокат сотталды
- Жұмысқа кешіккендерге жаза бар ма? Заң не дейді
- Жамбыл облысындағы трагедия: Бір жыл бойы құлдықта ұсталған оқушының өлімі үшін үкім шықты
- Мұғалімдерге жаңа талап енгізілді: Басты өзгерістер қандай?
- Қазақстанда алтын бағасы күрт өсті: Ұлттық банктің жаңа деректері