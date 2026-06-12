Қазақстан инфляцияның төмендеуіне қол жеткізді
Қазақстанда инфляция тағы да баяулайды деп күтілуде.
Енді жыл қорытындысы бойынша бағаның өсуі 9-11 % болады деп болжануда. Ал бұрын бұл көрсеткіш 9,5–11,5 % деңгейінде болған еді.
Болжамның төмендеуіне Үкімет пен Ұлттық банктің бағаны тұрақтандыру үшін жасаған жұмыстары әсер етті. Сондай-ақ баға өсімінің тез баяулауы, ҚҚС өсуінің тауар құнына аз әсер етуі және теңге бағамының нығаюы көмектесті.
Бұған қоса, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын ұстап тұру шаралары, тұтынушылық сұраныстың тұрақтануы және біршама қатаң ақша-кредит саясаты да септігін тигізді.
Сарапшылардың пайымдауынша, 2027 жылы инфляция 6-8 %-ға дейін баяулауы мүмкін. Ал 2028 жылы 5 % деңгейіне жақындайды.
Дегенмен, инфляциялық тәуекелдер әлі де бар. Ішкі сұраныс, бюджет шығындары және басқа да факторлар бағаның төмендеуін баяулатуы мүмкін.
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