Қазақстан инфляция деңгейі бойынша орташа позициясын сақтап қалды
2026 жылғы болжам бойынша Қазақстан инфляция деңгейі жоғары және төмен көрсеткіштер арасындағы орташа топта қалды.
Қазақстан инфляция деңгейі ең жоғары елдердің қатарына да, баға өсімі ең төмен мемлекеттердің тізіміне де енген жоқ. 2026 жылға арналған болжам бойынша республика әлемдік рейтингтің шеткі орындарынан тыс қалып, экономикада шектен тыс инфляциялық үдерістердің жоқ екенін көрсетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бағаның өсуі ондаған, тіпті жүздеген пайызға жеткен елдермен салыстырғанда Қазақстан анти-рейтинг көшбасшыларының қатарына кірмеді. Сонымен қатар ел инфляциясы ең төмен мемлекеттердің қатарына да қосылған жоқ. Осылайша республика баға динамикасы салыстырмалы түрде қалыпты экономикалар санатында қалып отыр.
Жалпы алғанда, әлемдік инфляция көптеген мемлекет үшін өзекті мәселе болып қала береді. Алайда бірнеше жыл бұрын бағаның өсуі барлық дерлік экономикаға ортақ проблема болса, бүгінде жағдай өзгерген. Кейбір елдер біртіндеп баға тұрақтылығына қайта оралып жатса, енді бірқатары әлі де күшті инфляциялық қысымға тап болып отыр.
2026 жылға арналған болжам бойынша инфляция деңгейі ең жоғары ел – Зимбабве. Бұл елде баға өсімі 250 пайызға жетеді деп күтіліп отыр. Одан кейін Венесуэла (180%) мен Аргентина (130%) орналасқан.
Баға өсімі ең жоғары елдердің қатарына сондай-ақ Түркия, Ливан, Судан, Иран, Пәкістан және Мысыр да енген.
Экономистер мұндай жоғары инфляцияны валюталық дағдарыстармен, бюджет теңгерімсіздігімен және ұлттық валютаға деген сенімнің әлсіреуімен байланыстырады.
Рейтингтің екінші шетінде әлемнің дамыған экономикалары тұр. Мәселен, Жапонияда инфляция деңгейі небәрі 0,3 пайыз болады деп болжанып отыр. Швейцарияда бұл көрсеткіш – 1 пайыз, Германияда – 1,2 пайыз, Францияда – 1,4 пайыз.
Ал АҚШ-та баға өсімі шамамен 2,2 пайыз деңгейінде болады деп күтілуде. Бұл орталық банктер белгілейтін мақсатты көрсеткіштерге жақын.
Сарапшылардың пікірінше, төмен және қалыпты инфляция экономика, инвестиция және бизнес үшін болжамды жағдай қалыптастырады. Ал жоғары инфляция халық үшін ең сезімтал факторлардың бірі болып саналады. Өйткені ол азаматтардың сатып алу қабілетін төмендетіп, табыс пен жинақтың құнсыздануын жеделдетеді.
Осылайша, 2026 жылғы әлемдік инфляция картасы елдер арасындағы айқын айырмашылықты көрсетіп отыр. Бір мемлекеттер рекордтық баға өсімімен күресуді жалғастырса, Қазақстан инфляциясы өте жоғары да, өте төмен де емес елдердің қатарында қалып отыр.
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