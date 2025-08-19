Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қазақстан халықаралық транзиттік хаб ретіндегі мәртебесін нақты бекітті – министр

Бүгiн, 10:30
150
Үкімет
Фото: Үкімет

Үкімет отырысында Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев еліміздің транзиттік әлеуеті жоғары екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Қазақстан халықаралық сауда бағыттарында орналасқан. Біз арқылы 5 халықаралық теміржол дәлізі жұмыс істейді. Қазақстан бүгінде халықаралық транзиттік хаб ретіндегі мәртебесін нақты бекітті, - деді Нұрлан Сауранбаев. 

Ол Үкімет отырысында соңғы 10 жылда транзит көлемі екі есеге өсіп, 2024 жылы 27,4 млн тоннаға жеткенін атап өтті.

Бұған дейін Қазақстанда теміржол желісінің 57%-ы тозғаны айтылды.

