Қазақстан халықаралық транзиттік хаб ретіндегі мәртебесін нақты бекітті – министр

Үкімет отырысында Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев еліміздің транзиттік әлеуеті жоғары екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазақстан халықаралық сауда бағыттарында орналасқан. Біз арқылы 5 халықаралық теміржол дәлізі жұмыс істейді. Қазақстан бүгінде халықаралық транзиттік хаб ретіндегі мәртебесін нақты бекітті, - деді Нұрлан Сауранбаев.
Ол Үкімет отырысында соңғы 10 жылда транзит көлемі екі есеге өсіп, 2024 жылы 27,4 млн тоннаға жеткенін атап өтті.
Бұған дейін Қазақстанда теміржол желісінің 57%-ы тозғаны айтылды.