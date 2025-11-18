Қазақстан – Эстония: Екі ел қай саланы бірлесе дамытады

Эстония Республикасы Президенті Мәртебелі Алар Карис Астана Операда өткен салтанатты кеште енді Қазақстан мен Эстония қандай бағыттарды бірлесе дамытатынын атады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Астана Операда өткен ресми іс-шара барысында Эстония Президенті Алар Карис екі ел арасындағы ынтымақтастықты кеңейтуге қатысты негізгі бағыттарды атады. Мемлекет басшысы сапардың маңызын айта келе, ғылым, білім, бизнес және цифрлық технологиялар салаларындағы бірлескен жобалардың әлеуетіне ерекше тоқталды.
Бұл сапардың бірнеше маңызды мақсаттарға қызмет ететінін атап өтуге рұқсат етіңіз. Эстонияның барлық негізгі университеті ректорлары мен басқа да өкілдерінің осы сапарға қосылғаны қуантады. Ғылым мен білім адамдарды байланыстырады, жарқын ойларды біріктіреді және ұлттар арасындағы өзара түсіністікті арттырады. Біздің екі елдің университеттері өзара түсіністік туралы меморандумдарға қол қойғанына, сондай-ақ бар байланыстарды нығайтып, жаңа серіктестіктерді бастағанына қуаныштымын, – деді Эстония Президенті Алар Карис.
Президенттің айтуынша, сапар бизнес-қоғамдастық тарапынан да жоғары қызығушылыққа ие болған. Бұл жолы Қазақстанға 40-тан астам кәсіпкер келіп, мазмұнды бизнес-форум өткізіліп, жаңа келісімдер мен мүмкіндіктер ашылды.
Эстония мен Қазақстанды елеулі және ұзақ мерзімді экономикалық байланыстар біріктіреді. Логистика тұрғысынан Эстония қазақстандық тауарлардың әлемдік нарықтарға шығуына қақпа ретінде қызмет етеді. Бұл серіктестік өндірушілерді, теміржол және көлік компанияларын және сапасы мен сенімділігімен танымал эстон порттарын біріктіреді. Біздің ынтымақтастығымыз сонымен қатар көлікті дамытуға да қатысты: қалалық мобильділік пен қалааралық қоғамдық көліктерден бастап Каспий флотының паромдық қатынасы мен кеме жасауына үлес қосу мүмкіндіктеріне дейін, – деп атап өтті ол.
Алар Карис жасанды интеллекттің әлемдік дамудағы рөлін атай отырып, екі елдің бұл технологияны адамға бағдарланған және жауапты түрде қолдануға бағытталған ниеті ортақ екенін айтты. Әсіресе, жасанды интеллектті ерте жастан білім беру жүйесіне енгізу – басты басымдықтардың бірі.
Президент Тоқаев Қазақстанды технологиялық дамыған елге және аймақтық көшбасшыға айналдыруда жеке өзі жетекшілік етті. Сондықтан әріптесіммен осы тақырыпты талқылауға аса пайдалы болды. Эстония мен Қазақстанның цифрлық даму тұрғысынан көп бөлісетіні бар. Осы сапарға бізге қосылатын көптеген компаниялар электрондық үкімет, EdTech, ақылды қалалар және электронды медицина салаларында жұмыс істейді, – дейді ол.
Эстония Президенті ынтымақтастықтың негізі – өзара тиімділік пен ортақ қағидаттар екенін атап өтті.
Эстонияның тауарлары мен қызметтері Қазақстанның экономикасын әртараптандыру және жаңғырту жөніндегі күш-жігерін қолдайды, сонымен бірге екі тарап үшін де өсу мен инвестициялық мүмкіндіктер жасайды. Ынтымақтастықтың жаңа секторлары пайда болып, дәстүрлі секторлар күшейтіліп келеді. Осы сапар барысында қол қойылған өзара түсіністік туралы меморандумдар кең ауқымды салалардағы ынтымақтастығымызды тереңдетуге берік негіз болатынына сенімдімін, – деп айтты Эстония Президенті Алар Карис.