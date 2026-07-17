Қазақстан ерлер құрамасы гандболдан Interamnia World Cup халықаралық турнирінде топ жарды
Ливия құрамасы екінші орынға жайғасса, Бельгия үздік үштікті түйіндеді.
17 Шілде 2026, 02:37
БӨЛІСУ
Ең оқылған:
- Атыраудағы қанды қылмыс: сот бес баланың тағдырына қатысты шешім шығарды
- Астанада кәріз құдығынан табылған нәрестенің анасы ұсталды
- Жамбыл облысында 9-сынып оқушысы қатарластарын қорқытып, ақша бопсалаған
- Павлодарда алаяқтар торттың ішіне жарылғыш зат салып, зейнеткерлерге берген
- Әкелері қайтыс болғанын 4 айдан кейін естіген: Сот шетелдегі қыздардың мұрагерлік құқығын растады