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  • Қазақстан ерлер құрамасы гандболдан Interamnia World Cup халықаралық турнирінде топ жарды

Қазақстан ерлер құрамасы гандболдан Interamnia World Cup халықаралық турнирінде топ жарды

Ливия құрамасы екінші орынға жайғасса, Бельгия үздік үштікті түйіндеді.

17 Шілде 2026, 02:37
АВТОР
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ҰОК 17 Шілде 2026, 02:37
17 Шілде 2026, 02:37
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Фото: ҰОК
 
Қазақстан жартылай финалда Италияны 23:13 есебімен жеңді.

Ал ақтық сында Ливия құрамасын 28:23 есебімен тізе бүктірді. Осылайша алтын медаль жеңіп алды.

Ливия құрамасы екінші орынға жайғасса, Бельгия үздік үштікті түйіндеді.

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