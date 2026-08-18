Қазақстан балабақшаларында кезек 7 есеге жуық қысқарды
360 мың бала мектепалды дайындықтан өтті.
Қазақстанда екі мен алты жас аралығындағы балалардың балабақша кезегі 160 мыңнан 23 мың адамға дейін қысқарды. Сонымен қатар жаңа оқу жылына орай білім беру стандарттары мен мектеп бағдарламалары қайта қарастырылды. Бұл туралы Үкімет отырысында Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Балабақша кезегі 23 мыңға дейін қысқарды
Бүгінгі таңда елімізде 12 мыңнан астам мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді. Оларға 1 миллионнан астам бала барады. 360 мың бала мектепалды дайындықтан өтті.
«Бүгінгі таңда елімізде 12 мыңнан астам мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді. Онда 1 миллионнан астам бала тәрбиеленеді. Оның ішінде 360 мың бала мектепалды дайындықтан өтті», – деді Жұлдыз Сүлейменова.
Кезектерді қысқарту құралдарының бірі ваучерлік қаржыландыру пилоттық жобасы болды. Ол 20 қалада және облыстардың 23 ауданында жұмыс істейді. Жоба аясында 1,1 миллион ваучер берілді.
Оқу-ағарту министрлігінің деректері бойынша, екі мен алты жас аралығындағы балалардың кезегі 160 мыңнан 23 мың адамға, яғни жеті есеге жуық қысқарды. Бұл ретте бюджет қаражатының үнемделуі 35,3 миллиард теңгені құрады.
Бұдан басқа, 100 балабақшада балаларды мамандықтар мен еңбек дағдыларымен таныстыратын «Ерте жастан еңбекке және кәсіпке баулу» ерте кәсіптік бағдар беру әдістері сыналуда.
Мектепке қанша бала барады?
Қазір Қазақстанның 8 мыңнан астам мектебінде 4,1 миллион оқушы оқиды.
Жаңа оқу жылында бірінші сыныптарға 380 мың бала қабылдау жоспарлануда, 11-сыныптарда 227 мың оқушы оқиды. Өткен оқу жылында мектепті 230 мыңнан астам оқушы бітірді.
Мектеп бағдарламалары қайта қаралды
Жаңа оқу жылының басына қарай Оқу-ағарту министрлігі мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттар мен үлгілік оқу жоспарларын жаңартылған Конституцияның ережелеріне сәйкестендірді.
Мектеп бағдарламасында бірқатар міндетті курстар пайда болады. 5-7-сынып оқушылары үшін «Конституция негіздері», 8-11-сыныптар үшін «Заң және тәртіп» курсы енгізіледі. 5-11-сынып оқушылары сондай-ақ «Жеке қауіпсіздік» пәнін оқитын болады.
Сонымен қатар, бұрын таңдау пәні ретінде оқытылған «Құқық негіздері» міндетті болады. Курстың мазмұны жаңа Конституцияның ережелерін ескере отырып жаңартылады.
Осылайша, жаңа оқу жылының өзгерістері мектепке дейінгі және мектеп білім беру ісін де – балабақшалардағы орындарды бөлу тетігінен бастап міндетті оқу курстарының мазмұнына дейін қамтитын болады.
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