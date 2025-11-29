"Қайрат" пен "Олимпиакос" арасындағы матч билеттері сатылымға шықты

Қазақстанның соңғы жаңалықтары
aikyn.kz
Фото: aikyn.kz

Ойын 2025 жылдың 9 желтоқсанында "Астана Арена" стадионында өтеді. УЕФА Чемпиондар Лигасы аясындағы "Қайрат"– "Олимпиакос" матчының билеттері сатылымға шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ойын 2025 жылдың 9 желтоқсанында "Астана Арена" стадионында өтеді.

Билетті сатып алу үшін пайдаланушы келесі деректерді көрсетуі қажет:
- ЖСН.
- мобильді телефон нөмірі.
- электрондық пошта мекенжайы.

Лимиттер:
- бір пайдаланушы 2 билеттен артық сатып ала алмайды.
- төлем тек бір банк картасы арқылы қабылданады.

Билетті алу тәртібі:
- SMS-хабарлама матч күні жіберіледі.
- Көрсетілген e-mail-ге QR-билет сілтемесі жолданады.

