Қауіпті сәт: Үш дөңгелекті КамАЗ көлік жүргізушілерін шошытты

Желіде үш дөңгелегі бар КамАЗ-дың жолда еркін жүріп келе жатқан видеосы тарады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Кадрлардан көрініп тұрғандай, жүк көлігінің тіркемесінде бір дөңгелек жоқ. Алайда жүргізуші дөңгелегі жоқтығына қарамай, жолын жалғастырған.
Жүргізушінің жеке басы анықталып, оған қатысты әкімшілік жауапкершілікке тарту шаралары қабылданып жатыр, - деп хабарлады Ақмола облысының ПД баспасөз қызметі.
